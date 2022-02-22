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Avrupa Süper Ligi ısrarını devam ettiren 3 ekip yeni planlar peşinde

Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayı reddeden Real Madrid, Barcelona ve Juventus, Amerika Birleşik Devletleri'nde sezon öncesi turnuvanın farklı bir versiyonunu düzenlemeyi planlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa Süper Ligi ısrarını devam ettiren 3 ekip yeni planlar peşinde
Avrupa Süper Ligi

Geçtiğimiz sene 12 takımın girişimiyle oluşturulan ancak gelen tepkiler üzerine 9 takımın çekildiği Avrupa Süper Ligi için geri adım atmayan üç takım çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılmayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un sezon öncesi turnuvada bir araya gelebileceği ifade edildi. ESPN'de yer alan haberde, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek turnuvaya birçok eyaletin ev sahipliği yapmak istediği belirtildi.

Milan dönüyor

Avrupa Süper Ligi'ni oluşturan 12 takımdan birisi olan ancak sonrasında ayrılma kararı alan Milan'ın, sezon öncesinde düzenlenecek bu turnuvaya dahil olabileceği ifade edildi. Haberde, Avrupa Süper Ligi projesini sürdürmek isteyen üç kulübün 2020'de pandemi nedeniyle oluşan kayıpları bu turnuvayla telafi etmek istediği kaydedildi.

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