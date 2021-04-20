Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan dağılıyor

Avrupa basınına yansıyan haberlere göre 12 Avrupa devinin Süper Lig kurma projesi dağılma aşamasında.
Dış basında çıkan haberlerde kulüpler arasında anlaşmazlık yaşandığı ve Manchester City, Chelsea, Atletico Madrid, Barcelona ve Manchester United gibi kulüplerin çekilme kararı aldığı belirtildi.
- İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, iki gün önce yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuştu.
Avrupa Süper Ligi'nin dağılmasıyla ilgili gelen açıklamalar şöyle;
- -Barcelona Başkanı Laporta: "Barcelona, kulüp üyeleri oylarını verene kadar Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak. Bu kulüp, onların kulübü. Karar da onların."
-Hem İngiliz yayın kurumu BBC hem de Premier Lig'in İngiltere'deki yayın haklarının sahibi Sky Sports kanalının haberine göre iki kulüp, futbol camiası ve taraftarlardan gelen tepkiler üzerine böyle bir karar aldı.-Chelsea ve Manchester City'nin, gerekli evrakları sunduğu ve resmi açıklama için yasal prosedürün tamamlanmasının beklendiği paylaşıldı.
- -Juventus Başkanı Agnelli istifa ettti.
-Manchester United Başkanı Ed Woodward görevinden istifa etti.