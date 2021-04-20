Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan dağılıyor

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunan mevkidaşıyla yaşadığı gerilimin perde arkasını anlattı: Samimi davranmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaşanan gerilime değindi. Yunan mevkidaşının Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösteren Çavuşoğlu, "Sayın Dendias samimi davranmadı. Beni üzen nokta o. Yoksa söyledikleri her şeye cevabımız var. Bundan korkumuz yok. Biz her şeye rağmen yapıcı adımlar atmaya hazırız" dedi.