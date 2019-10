Avrupa'da ikinci haftanın ardından ülke puanında son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında PSG'yi konuk etti. Mücadeleyi Fransız ekibi 52. dakikada Icardi'nin attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Galatasaray grupta 1 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir sahasında, Borussia Mönchengladbach'ın son dakikada attığı golle ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Başakşehir 1 puan ile grupta son sırada yer aldı.

Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Vodafone Park'ta Wolves'i ağırladı. Karşılaşmayı 90+3'te Boly'nin attığı golle Wolves 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puansız bir şekilde grupta son sırada yer aldı.

Temsilcimiz Trabzonspor'da sahasında Basel'i konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Trabzonspor 1 puan ile grupta 3. sırada yer aldı.

İlk 10'da yer almamız gerekiyor

Ülke sıralamalarında puana ihtiyaç duyduğumuz bu haftalarda, temsilcilerimiz 8 maç sonunda henüz 3 puanla tanışamadı.

Ukrayna (31.500), Hollanda (31.750) ve Avusturya (29.725) ile yarış içerisinde olan ve 30.600 puan ile 11. sırada yer alan Türkiye’nin elemesiz Şampiyonlar Ligi için ilk 10’da kendisine yer bulması gerekiyor.

Avrupa Kupalarında puanlama sistemi nasıl çalışır?

Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür. Elemelerde her galibiyete 1 puan, beraberliğe ise 0,5 puan veriliyor. Gruplar ve sonrasında ise galibiyetin puanı 2, beraberliğin puanı ise 1 oluyor. Bu puanların bir de bonusları bulunuyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor gruptan çıkmaları halinde ülke puanına 4’er puan daha dahil edecek. Ayrıca Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalabildiği için ülke hanesine 2 puan eklendi

Maç başı galibiyet, beraberlik ücretleri nelerdir?

UEFA Avrupa Ligi’nde yeni sezonda rakamlar yükseldi. Açıklanana göre gruplara katılan takımlar 2 milyon 920 bin euronun sahibi olacak. Ayrıca galibiyet primi de 570 bin euroya yükseltildi. Bununla birlikte beraberlik sonucunda da takımlar 190 bin euro gelir elde edecek. Son 32 turuna kalan takımlar 500 bin euro bonus alacak. Bu rakam son 16 turu için 1 milyon 100 bin euro, çeyrek final için 1.5 milyon euro, yarı final için 2 milyon 400 bin euro, final için 4.5 milyon euro ve şampiyonluk halinde ise 8.5 milyon euro olacak.

Ülke puanımız alarm veriyor: "Kıbrıs ile yarışır hale gelebiliriz" Türk takımlarının Avrupa kupalarında aldığı kötü sonuçlar sonrasında ülke puanı sıralaması yeniden gündemde. Sezona başlarken 10. sırada bulunan Türkiye, Hollanda ekiplerinin aldığı sonuçlar sonrasında 11. sıraya geriledi. Bunun anlamı Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılmak zorunda kalabilir.Hollanda aldı başını gitti, Ukrayna ve Avusturya en ciddi rakipÜlke puanı sıralamasındaki en ciddi rakiplerimiz Ukrayna ve Avusturya gibi gözüküyor. Hollanda an itibarıyla Ajax ile Şampiyonlar Ligi’nde temsil ediliyor. Hollanda adına UEFA Avrupa Ligi’nde ise PSV, Feyenoord ve AZ Alkmaar mücadele ediyor. Rakiplerimizden Ukrayna’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcisi Shakhtar Donetsk. Ukrayna’yı UEFA Avrupa Ligi’nde ise Dinamo Kiev ve Oleksandriya temsil ediyor. Avusturya’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki ekibi Salzburg. Devler Ligi’ne müthiş bir başlangıç yapan Avusturya ekibi ilk maçında Genk’i 6-2 yendi ve ülke puanına ciddi katkı sundu. Avusturya’nın UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcileri ise Wolfsberger ile LASK Linz.Rakiplerimizin temsilcilerinin ilk hafta aldığı sonuçlar;Hollanda;Ajax 3-0 Lille (Şampiyonlar Ligi)PSV 3-2 Sporting (UEFA Avrupa Ligi)Rangers 1-0 Feyenoord (UEFA Avrupa Ligi)Partizan 2-2 AZ Alkmaar (UEFA Avrupa Ligi)Ukrayna;Shakhtar Donetsk 0-3 Manchester City (Şampiyonlar Ligi)Dinamo Kiev 1-0 Malmö (UEFA Avrupa Ligi)Wolfsburg 3-1 Oleksandriya (UEFA Avrupa Ligi)Avusturya;Salzburg 6-2 Genk (Şampiyonlar Ligi)LASK Linz 1-0 Rosenborg (UEFA Avrupa Ligi)M'Gladbach 0-4 Wolfsberger (UEFA Avrupa Ligi)Not: Grup aşamalarında ülkelerin temsilcileri aldıkları galibiyet başına 2 puan, beraberlik başına ise 1 puan elde ediyor. Avrupa kupalarında rakiplerimizden Avusturya ilk hafta itibarıyla 6 puan toplamayı başarırken Hollanda 5, Ukrayna ise 2 puan topladı. Ülke puanı sıralaması meselesini konuya yakın ilgi gösteren tecrübeli gazeteci Emrah Kayalıoğlu ile konuştuk. Kayalıoğlu, durumun iç açıcı olmadığını belirtirken en az iki takımımızın gruptan çıkması gerektiğini ve bir sonraki turlarda da varlık göstermeleri gerektiğini ifade etti.Emrah Kayalıoğlu: "En az iki takımımız gruptan çıkmalı ve yoluna devam etmeli""Ülke puanı sıralamasında kritik eşik 10. basamak. Biz an itibarıyla 11. sırada bulunuyoruz. Sezon bu şekilde tamamlandığında 2021-2022 sezonu şampiyonu ön eleme oynamak zorunda kalabilir. Bu noktada ilk 10 dışında kalan ülkeler, Devler Ligi'ne direkt takım gönderemiyor ancak statü gereği Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ekip, kendi liginde de Şampiyonlar Ligi bileti alırsa ekstra bir kontenjan açılıyor ve bu kontenjan da 11. ülkenin şampiyonuyla dolduruluyor. Ancak 12. sıraya gerilersek hiçbir şekilde kurtaramıyoruz. O zaman şampiyonumuz ön eleme oynayacak ikinci sıradaki takımımız da bir ön eleme turuyla daha karşı karşıya kalacak.""Beşiktaş'ın puan topladığı sezonlar silindikten sonra süreç zorlaşacak""Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde puan topladığı sezonlar silinmek üzere. O dönemlerde toplanan puanların yerlerine yenilerini koyamadığımız takdirde daha zorlu bir süreç bizi bekliyor olacak. Ukrayna'nın üstüne çıkabileceğimiz konuşuluyor ancak Avusturya geliyor. Bizi otomatikman geçecekler. Avrupa sezonuna da çok iyi başladılar.""Başakşehir'in Wolfsberger maçları çok önemli""Başakşehir, Avusturya ekibi Wolfsberger ile aynı grupta yer alıyor. Bu maçlarda puan vermemek çok kritik önem taşıyor. Eğer iyi sonuçlar elde edilirse önemli bir rakibimize puan vermemiş, hanemize de puan eklemiş oluruz"Felaket senaryosu yaşanır mı?An itibarıyla Avrupa kupalarına 5 takım gönderiyoruz. Bu rakamın 4'e düşmemesi için 16. sıranın altında olmamız gerekiyor. Takımlarımız kötü sonuçlar almaya devam eder ve 5 yıllık toplam puanlarımız yetersiz kalırsa Kıbrıs'la rekabet eder hale gelebiliriz. Emrah Kayalıoğlu konuyla ilgili olarak uzak bir ihtimal olsa da bu tehlikenin altını çizmeyi ihmal etmedi.Not: Ülke puanı sıralamasında 16. basamağa gerileyen ülke Avrupa kupalarına 5 değil 4 takım gönderiyor.Gazeteci Hüseyin Özkök de TVNET ekranlarında yayınlanan Akşam Sporu programımızda konuyla ilgili bilgilerini aktardı. Özkök, sıralamadaki durumumuza kötümser bakmadığını ancak artık en ciddi rakibimizin Ukrayna olduğunun altını çizdi.Video: Türkiye için kritik sezon: 'Rakibimiz artık Ukrayna'Avrupa kupalarında puanlama sistemi nasıl yapılır? Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür. Elemelerde her galibiyete 1 puan, beraberliğe ise 0,5 puan veriliyor. Gruplar ve sonrasında ise galibiyetin puanı 2, beraberliğin puanı 1 oluyor. Bu puanların bir de bonusları bulunuyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor gruptan çıkmaları halinde ülke puanına 4’er puan daha dahil edecek. Ayrıca Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalabildiği için ülke hanesine 2 puan eklendi.Karanlık tabloÜlkemizi Avrupa kupalarında temsil eden temsilcilerimiz aldıkları sonuçlarla hayal kırıklığı yaşattı. Avrupa kupalarında yeni sezonun ilk haftası sonunda Türkiye sadece Galatasaray'ın Club Brugge deplasmanındaki beraberliğinden puan elde edebildi.Club Brugge 0-0 Galatasaray (Şampiyonlar Ligi)Getafe 1-0 Trabzonspor (UEFA Avrupa Ligi)Slovan Bratislava 4-2 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi)Roma 4-0 Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi)Galeri: Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımı olmayacak