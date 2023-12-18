Avrupa'da kura heyecanı: Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

Yaz transfer döneminde kadrosunu birçok yıldız futbolcu ile güçlendiren Galatasaray, yenilerin büyük çoğunluğundan istediği verimi alamadı. Bazı oyuncular yeşil sahaları unuturken, bazıları ise buldukları şansları iyi değerlendiremedi. Verilen şansları en kötü değerlendiren ikili ise Angelino ve Tanguy Ndombele oldu. Üstü çizilen iki oyuncu ile ara transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor.