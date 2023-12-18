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Spor

Avrupa'da kura heyecanı: Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üst tur kuraları bugün çekilecek. Temsilcimiz Galatasaray'ın play-off turundaki rakipleri saat 15.00'te gerçekleşecek kurayla belli olacak. Sarı-kırmızılılar kurada seri başı olarak yer almayacak.

09:18 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:21 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sarı-kırmızılıları zorlu rakipler bekliyor
Sarı-kırmızılıları zorlu rakipler bekliyor

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura töreninin ardından Türk takımlarından Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın üst turdaki rakibi belirlenecek.


UEFA Avrupa Ligi'nde ise TSİ 15.00'te başlayacak kura töreninde, play-off turu eşleşmeleri yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.


Sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri arasında Freiburg (Almanya), Olimpik Marsilya, Rennes, Toulouse (Fransa), Karabağ (Azerbaycan), Roma (İtalya), Sparta Prag (Çekya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) yer alıyor.







#Galatasaray
#UEFA Avrupa Ligi
#Kura çekimi
1 saat önce
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