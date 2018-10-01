SÜPER LİG

Avrupa'nın en yaşlı takımları Türkiye'de

Avrupa'nın yaş ortalaması en yüksek ve en genç ligleri üzerine yapılan araştırmada Süper Lig'den tam 8 takım, en yaşlı takımlar listesinde ilk 20 arasında yer aldı. Beşiktaş, Avrupa'daki ligler arasında en yaşlı 2. takım oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş, Avrupa'daki ligler baz alındığında en yaşlı 2. takım olarak dikkat çekiyor.

Beşiktaş, Avrupa'daki ligler baz alındığında en yaşlı 2. takım olarak dikkat çekiyor.

Süper Lig'de son dönemlerde yapılan transferler ve yaşlanan kadrolarla birlikte yaş ortalaması iyiden iyiye arttı. Konuyla ilgili yapılan araştırmada Avrupa'daki en yaşlı 20 takım arasında Türkiye'den 8 takım yer aldı.

Süper Lig'in dev ekiplerinden Beşiktaş, 30.91 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en yaşlı 2. takımı oldu. Birinci sırada ise APOLLON yer aldı. Yunan temsilcisinin yaş ortalaması 30.93. Aynı liste içinde Türkiye'den yer alan diğer takımlar ise şöyle;

  • 5. Ankaragücü: 30.44
  • 8. Başakşehir: 30.02
  • 9. Sivasspor: 29.98
  • 12. Akhisarspor: 29.84
  • 14. Göztepe: 29.47
  • 15. Alanyaspor: 29.42
  • 20. Fenerbahçe: 29.31
En genç 20 takım arasında ise Türk takımı yer almadı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.