Avrupa'nın en yaşlı takımları Türkiye'de

Süper Lig'de son dönemlerde yapılan transferler ve yaşlanan kadrolarla birlikte yaş ortalaması iyiden iyiye arttı. Konuyla ilgili yapılan araştırmada Avrupa'daki en yaşlı 20 takım arasında Türkiye'den 8 takım yer aldı.

Süper Lig'in dev ekiplerinden Beşiktaş, 30.91 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en yaşlı 2. takımı oldu. Birinci sırada ise APOLLON yer aldı. Yunan temsilcisinin yaş ortalaması 30.93. Aynı liste içinde Türkiye'den yer alan diğer takımlar ise şöyle;

5. Ankaragücü: 30.44

8. Başakşehir: 30.02

9. Sivasspor: 29.98

12. Akhisarspor: 29.84

14. Göztepe: 29.47

15. Alanyaspor: 29.42

20. Fenerbahçe: 29.31

En genç 20 takım arasında ise Türk takımı yer almadı.

Avrupa'nın 5 büyük lig dışında sahada yer alan en yaşlı takımları sıralaması



İlk 20'de 8 Türk takımı var pic.twitter.com/55n485yXIP — Scandinavia Football (@Nordic_Footy) 1 Ekim 2018