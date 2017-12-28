SÜPER LİG

Avrupa'nın gözü Badou Ndiaye'nin üzerinde

Avrupa'nın popüler yayın organlarından Bleacher Report, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında diğer liglerden izlenmesi gereken 5 futbolcu arasında Süper Lig'den bir isim yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı futbolcu Badou Ndiaye, izlenmesi gereken futbolcular arasında yer aldı.

Galatasaraylı futbolcu Badou Ndiaye, izlenmesi gereken futbolcular arasında yer aldı.

Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan 7.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Senegalli oyuncu Badou Ndiaye, Avrupa'nın gözdesi haline geldi.

Bleacher Report, Badou Ndiaye'yi 2018 yılında izlenmesi gereken futbolcular listesine alırken Dünya Kupası’nda da kendini gösterebilecek potansiyelde olduğu belirtildi.

Senegalli oyuncu için yapılan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı;

  • "Osmanlıspor'daki iki harika sezonu, 17 golü ve Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle Galatasaray'ın 7.5 milyon euro harcama yapacağı bir oyuncu olduğuna ikna olundu. 2018 yılında, Senegal ile Dünya Kupası'nda yer almayı isteyecek ve yeni antrenörü Fatih Terim ile birlikte Süper Lig kupasını kazanmayı hedefleyecek"


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