Avrupa'nın gözü Badou Ndiaye'nin üzerinde

Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan 7.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Senegalli oyuncu Badou Ndiaye, Avrupa'nın gözdesi haline geldi.

Bleacher Report, Badou Ndiaye'yi 2018 yılında izlenmesi gereken futbolcular listesine alırken Dünya Kupası’nda da kendini gösterebilecek potansiyelde olduğu belirtildi.

Senegalli oyuncu için yapılan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı;

"Osmanlıspor'daki iki harika sezonu, 17 golü ve Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle Galatasaray'ın 7.5 milyon euro harcama yapacağı bir oyuncu olduğuna ikna olundu. 2018 yılında, Senegal ile Dünya Kupası'nda yer almayı isteyecek ve yeni antrenörü Fatih Terim ile birlikte Süper Lig kupasını kazanmayı hedefleyecek"

📌Bleacher Report, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışındaki liglerden izlenmesi gereken 5 futbolcu seçti. Bunlardan biri de Galatasaraylı Badou Ndiaye... pic.twitter.com/WcSCk2ZoHn — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Aralık 2017



