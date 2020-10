Ay-Yıldızlılar pes etmedi: Almanya'yı yıkan gol son dakikada geldi

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Almanya ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Köln'de bulunan RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan maçta ay yıldızlıların gollerini 49'uncu dakikada Ozan Tufan, 67'nci dakikada Efecan Karaca ve 90 4'üncü dakikada Kenan Karaman atarken, Almanya'nın golleri ise 45 1'inci dakikada Draxler, 58'inci dakikada Neuhaus ve 81'inci dakikada Waldschmidt'ten geldi.

Karşılaşmanın önemli anları;

45 1'inci dakikada Havertz'in ara pası ile sol çaprazda topla buluşan Draxler ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı ve topu kaleci Mert Günok'un yanından ağlara yolladı: 1-0.

49'uncu dakikada Kaan Ayhan'nın pası ile ceza yayı bölgesinde topla buluşan Ozan Tufan, meşin yuvarlağı çektikten sonra sağ ayağının içi ile düzgün bir vuruş yaparak skoru eşitledi: 1-1.

58'inci dakikada ceza sahasına sokulan Havertz'ın pası ile penaltı noktasında topla buluşan Neuhaus, yerden vuruşu ile fileleri sarstı: 2-1.

67'nci dakikada yaptığı baskı ile Neuhaus'dan topu çalan Efecan Karaca, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla kaleci Leno'yu avladı ve yeniden maça beraberliği getirdi: 2-2.

81'inci dakikada sol kanattan gelişen Almanya atağında Gosens ortasını penaltı noktasına doğru kesti. Savunmadan seken topu önünde bulan Waldschmidt yaptığı düzgün vuruşla takımını bir kez daha öne geçirdi: 3-2.

87'nci dakikada Kenan Karaman'ın ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yaptığı sert vuruş üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+4'üncü dakikada Almanya ceza sahası yayının çevresinde bulunan Cengiz Ünder, ortasını ceza sahası içi sol tarafına doğru gönderdi. Topla buluşan Abdülkadir Ömür, pasını bekletmeden penaltı noktasındaki Kenan Karaman'a aktardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruş ağları sarstı: 3-3.

Ne düşünüyorsunuz? pic.twitter.com/2IBBzpR7qz — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 7, 2020

Gurbetçilerden milli takıma destek

Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) kararıyla 300 seyircinin katılımıyla oynanan müsabakada, bu 300 kişinin arasında yer alan bir grup gurbetçi taraftar, ay yıldızlılara maç boyunca destek verdi. Az sayıda bulunan Türk seyirciler, yaptıkları tezahüratlarla milli takımı yalnız bırakmadı.

Nihat Özdemir maçı takip etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir müsabakayı, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile birlikte RheinEnergie Stadyumu protokol tribününde takip etti.

Ozan Tufan'ın Almanya'ya attığı gol sosyal medyada gündem oldu Almanya ile Türkiye arasında oynanan hazırlık maçında Ozan Tufan'ın attığı gol gecenin gündemini oluşturdu. Tufan, ceza sahası dışından yakaladığı fırsatta başarılı file bekçisi Leno'yu çaresiz bıraktı.Ozan Tufan'ın harika golü sonrasında sosyal medyada milli futbolcu ile ilgili dikkat çekici mesajlar paylaşıldı.İşte Ozan Tufan ile ilgili yapılan yorumlar;GOOOOLLL! Ozan Tufan'ın harika golüyle beraberliği yakalıyoruz! pic.twitter.com/8BJPr8LfPE— TRT Spor (@trtspor) October 7, 2020 Ozan Tufan 30 M Euro. Sizce?— Aydın Cingöz (@AydinCingoz) October 7, 2020 Ozan, “Türk Milli Takım tarihinin en muazzam gollerinden birini attı”diyebiliriz. Hem de Almanya’ya...— Serkan Korkmaz (@serkan_korkmaz) October 7, 2020 Attığımız golde derslik bir hücum pres yaptık. Herkesin birbirine destek verdiği ve birbirini kontrol ettiği dikkatli bir baskı 👏🏻👏🏻👏🏻Helal olsun size @MilliTakimlar— Veli Yigit (@veliyigit) October 7, 2020 Ozan Tufan o nasıl güzel kalite kokan bir gol. Helal sana🇹🇷🇹🇷🇹🇷 @Ozan— Nihat Kahveci 🇹🇷 (@NihatKahveci8) October 7, 2020 Ozan Tufan, Michael Ballack’a selam çaktı.— Volkan Demir (@albandemir) October 7, 2020