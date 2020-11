Palmeiras Kulübü, Vasco da Gama'yı 1-0 yendikleri lig maçında sakatlanan 37 yaşındaki Melo'nun sol ayak bileğinde kırık tespit edildiğini duyurdu.

Brezilyalı futbolcunun ameliyat edileceği ve sahalara dönmesinin 3-4 ay süreceği belirtildi.

Felipe Melo, 2011-2015 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'da üçer Süper Lig ve Türkiye Süper Kupa ile 2 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Melo'nun ayak bileğinin kırıldığı pozisyon;

IMAGENS FORTES!

Felipe Melo torce o pé e deixa Palmeiras com um a menos.#Vasco x #Palmeiras ⚽🥅#VASxPAL pic.twitter.com/h3tXso5eUj — Luiz Ricardo (@excentricko) November 8, 2020