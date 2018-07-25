Ayew Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe yeni sezonun başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandırdı. Gana basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Swansea forması giyen Andre Ayew’i 1 yıllığına kiraladı.
Fenerbahçe yönetiminin FBTV'ye yaptığı açıklamada taraftarlara transfer konusunda sabırlı olmaları söylenmiş ve kısa zaman zarfı içerisinde KAP açıklamalarının geleceği belirtilmişti.
Andre Ayew, 89 Premier Lig maçında 21 gol attı 12 de asist yapma başarısı gösterdi.
- Bu arada Andre Ayew, Swansea City’nin İspayol ekibi Eibar ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında kadroda yer almadı.
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