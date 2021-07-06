Spor Aykut Demirin yeni sezonda forma giyeceği takım belli oldu İmzayı atıyor
TRANSFER

Aykut Demir'in yeni sezonda forma giyeceği takım belli oldu: İmzayı atıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son olarak Boluspor’da oynayan eski futbolcusu Aykut Demir’i transfer etti.

Haber Merkezi İHA
Aykut Demirin yeni sezonda forma giyeceği takım belli oldu: İmzayı atıyor
Aykut Demir kariyerinde Trabzonspor forması da giymişti.

Süper Lig’e veda ederek küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un ilk transferi eski futbolcusu Aykut Demir oldu.

2019-2020 sezonunda Dadaşlar'da forma giyen 32 yaşındaki stoperin transferinin kısa süre içerisinde kulüp tarafından açıklanması bekleniyor.

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