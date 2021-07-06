Aykut Demir'in yeni sezonda forma giyeceği takım belli oldu: İmzayı atıyor

Süper Lig’e veda ederek küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un ilk transferi eski futbolcusu Aykut Demir oldu.
2019-2020 sezonunda Dadaşlar'da forma giyen 32 yaşındaki stoperin transferinin kısa süre içerisinde kulüp tarafından açıklanması bekleniyor.
BB Erzurumspor, son olarak Boluspor’da forma giyen eski futbolcusu Aykut Demir’i transfer etti. pic.twitter.com/eGce6sOnch
BB Erzurumspor, son olarak Boluspor’da forma giyen eski futbolcusu Aykut Demir’i transfer etti. pic.twitter.com/eGce6sOnch— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 6, 2021