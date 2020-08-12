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Aykut Kocaman: Bu süreçte takım çalıştırmayı düşünmüyorum

Aykut Kocaman: Bu süreçte takım çalıştırmayı düşünmüyorum

Kulüplerin teklif götürdüğü ve birçok takımın başında görmek istediği teknik direktör Aykut Kocaman, önümüzdeki süreç ile ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi DHA
Aykut Kocaman, Konyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımda görev yapmadı.

Aykut Kocaman, Konyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımda görev yapmadı.

Son olarak Konyaspor'da görev yapan Aykut Kocaman,bu dönemde herhangi bir takım çalıştırmak istemediğini söyledi.

Kendisine ilgi gösteren kulüp yöneticilerine teşekkür eden Kocaman, yaptığı açıklamada, "Bu dönemde birçok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum" dedi.

Marc Wilmots Fenerbahçe için teklifi reddedince Aykut Kocaman'a talip oldular
Marc Wilmots Fenerbahçe için teklifi reddedince Aykut Kocaman'a talip oldular

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan ve son olarak da Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman'a Belçika ekibi Antwerp talip oldu.Belçika basınında yer alan habere göre, Royal Antwerp Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor. 55 yaşındaki deneyimli hocaya teklifte bulunan Belçika ekibi henüz bir geri dönüş almadı.Marc Wilmots'tan Fenerbahçe'ye olumlu yanıtAntwerp daha önce Marc Wilmots'a teklif götürmüş fakat deneyimli çalıştırıcı Fenerbahçe ile görüştüğü için gelen teklifi kabul etmemişti.Belçika basını, teknik direktör Marc Wilmots&#39;un Fenerbahçe için gelen teklifleri reddettiğini ve sarı-lacivertlilerle görüşmelerin sona yaklaştığını iddia etti.https://t.co/wUxwSnkhHN&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 13, 2020

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