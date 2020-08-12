Aykut Kocaman: Bu süreçte takım çalıştırmayı düşünmüyorum

Son olarak Konyaspor'da görev yapan Aykut Kocaman,bu dönemde herhangi bir takım çalıştırmak istemediğini söyledi.

Kendisine ilgi gösteren kulüp yöneticilerine teşekkür eden Kocaman, yaptığı açıklamada, "Bu dönemde birçok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum" dedi.