Aykut Kocaman idmanda attığı golle hayran bıraktı

Süper Lig’in 40. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir’de bu maçın çalışmaları esnasında teknik direktör Aykut Kocaman, yeşil sahada şık bir harekete imza attı.

Sahada yardımcı antrenörü Fahrudin Omerovic ile sohbet eden Aykut Kocaman’ın topu birkaç kez sektirdikten sonra kendisine ters duran kaleye attığı gol, kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bu gönderiye futbolseverler büyük beğeni gösterdi.

🔁⚽️ 𝑨𝒀𝑲𝑼𝑻 𝑲𝑶𝑪𝑨𝑴𝑨𝑵 #IBFK 🟠🔵 pic.twitter.com/LueJOdK5Sl — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) May 6, 2021