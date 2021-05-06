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Spor Aykut Kocaman idmanda attığı golle hayran bıraktı
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Aykut Kocaman idmanda attığı golle hayran bıraktı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın idmanda yaptığı şık hareketler ve attığı gol sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Haber Merkezi İHA
Aykut Kocaman idmanda attığı golle hayran bıraktı
Aykut Kocaman'ın topu filelerle buluşturduğu açı

Süper Lig’in 40. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir’de bu maçın çalışmaları esnasında teknik direktör Aykut Kocaman, yeşil sahada şık bir harekete imza attı.

Sahada yardımcı antrenörü Fahrudin Omerovic ile sohbet eden Aykut Kocaman’ın topu birkaç kez sektirdikten sonra kendisine ters duran kaleye attığı gol, kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bu gönderiye futbolseverler büyük beğeni gösterdi.

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