SÜPER LİG

Aykut Kocaman 'Pehlivanlar'ı seçti

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman katıldığı yılın fotoğrafları oylamasında spor kategorisinden, 'Pehlivanlar' adlı fotoğraf için oy kullandı.

Haber Merkezi AA
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman

Fotoğraf: AA

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kocaman, kulüp tesislerindeki ofisinde gerçekleştirilen oylama öncesi, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci" fotoğrafını oylayan Kocaman, yaşam kategorisinde ise oyunu İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafına verdi.

  • Kocaman, spor kategorisinde ise oyunu yine Elif Öztürk'ün fotoğraflarından birisi olan "Pehlivanlar" fotoğrafına kullandı.

Kocaman'ın oy verdiği fotoğraflar;

Haber kategorisine ait Kahraman İtfaiyeci adlı fotoğraf.
Haber kategorisine ait Kahraman İtfaiyeci adlı fotoğraf.

Yaşam kategorisine ait Ali Dede ve Kedisi adlı fotoğraf.nn
Yaşam kategorisine ait Ali Dede ve Kedisi adlı fotoğraf.nn

Spor kategorisine ait Pehlivanlar adlı fotoğraf.nn
Spor kategorisine ait Pehlivanlar adlı fotoğraf.nn

Robinho yılın fotoğraflarını oyladı
Robinho yılın fotoğraflarını oyladı

Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen oylama öncesinde Robinho, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.Haber kategorisinde Kahaled Akasha'nın "Suriye'nin çocukları" fotoğrafını oylayan Robinho, yaşam kategorisinde ise oyunu Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" fotoğrafına verdi.Robinho, spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafı için oy kullandı.Robinho'nun oyladığı fotoğraflar;

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