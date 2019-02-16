SÜPER LİG

Aykut Kocaman tweeti gündem oldu

Sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi İsfendiyar Zülfikari'nin Fenerbahçe-Konyaspor maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyada Alex-Aykut Kocaman polemiğinin çıkmasına neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aykut Kocaman Konyaspor Teknik Direktörü olarak, Alex de Fenrbahçe taraftarı olarak Kadıköy'e geliyor.

Aykut Kocaman Konyaspor Teknik Direktörü olarak, Alex de Fenrbahçe taraftarı olarak Kadıköy'e geliyor.

Fenerbahçe Süper Lig'de bugün sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Geçen sezon Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de son maçını Atiker Konyaspor'a karşı oynayan Kocaman, 271 gün sonra Ülker Stadı'nın çimlerine bu kez Atiker Konyaspor'un teknik direktörü olarak ayak basacak.

Sarı-lacivertli taraftarların Kocaman'ı Kadıköy'de nasıl karşılayacağı merak konusu olurken, eski yönetici İsfendiyar Zülfikari'den dikkati çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından "Evine hoş geldin" diye yazan Zülfikari'ye sarı-lacivertli bazı taraftarlar tepki gösterdi.

Yapılan paylaşım karşılaşmayı tribünden takip edecek olan Alex de Souza'ya gönderme olarak yorumlandı.

  • Hatırlanacağı üzere Alex, Aykut Kocaman'la yaşadığı sorunlar nedeniyle Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

Alex'in gözleri doldu
Alex'in gözleri doldu

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex de Souza, 7 yıllık aranın ardından FBTV'ye çıktı. Duygusal anların yaşandığı programda Alex'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Eksikliğini hissettiğim bir şeydi""6-7 sene olmuştu kulüp televizyonundan taraftarlara seslenmeyeli. Bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Eksikliğini hissettiğim bir şeydi bu. Stüdyolara çok yabancı değilim. Brezilya'da böyle bir program yapıyorum. Eski takım arkadaşım Luciano ile birlikte program yapıyoruz. Ailemle vakit geçiriyorum. Türkiye'yi de takip ediyorum. Sosyal medyadan Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Sezon başı biraz sıkıntılı oldu ama takım toparlanma sürecine girdi. Umuyorum haftaya Zenit maçıyla, sonra ligdeki diğer maçlarla çıkış sürecektir.""O golü atarak gerçek Fenerbahçeli oldum""Fenerbahçe'ye geldikten sonra Galatasaray'a gol atınca gerçek Fenerbahçeli olacağım söylendi. Ben de o golü atarak gerçek Fenerbahçeli oldum. Galatasaray'a 9 gol attım."Programda eski gollerini izlerken gözleri dolan Alex, "Ben de sizler gibiyim, eski maçları izlerken duygulanıyorum. Evimde Fenerbahçe günlerine ait anlamı olan bir köşe var. Fenerbahçe benim için çok özel ve hayatımın son anına kadar da öyle kalacak" dedi.FBTV ekranlarında eski gollerini izleyen Alex De Souza&#39;nın gözleri doldu. pic.twitter.com/XEwZCTovO1&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Şubat 2019

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