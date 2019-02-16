Aykut Kocaman tweeti gündem oldu

Fenerbahçe Süper Lig'de bugün sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Geçen sezon Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de son maçını Atiker Konyaspor'a karşı oynayan Kocaman, 271 gün sonra Ülker Stadı'nın çimlerine bu kez Atiker Konyaspor'un teknik direktörü olarak ayak basacak.

Sarı-lacivertli taraftarların Kocaman'ı Kadıköy'de nasıl karşılayacağı merak konusu olurken, eski yönetici İsfendiyar Zülfikari'den dikkati çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından "Evine hoş geldin" diye yazan Zülfikari'ye sarı-lacivertli bazı taraftarlar tepki gösterdi.

Yapılan paylaşım karşılaşmayı tribünden takip edecek olan Alex de Souza'ya gönderme olarak yorumlandı.

Hatırlanacağı üzere Alex, Aykut Kocaman'la yaşadığı sorunlar nedeniyle Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

Evine Hoşgeldin Aykut Kocaman — İsfendiyar Zülfikari (@IsfendiyarZ) 16 Şubat 2019