Aykut Kocaman'dan eski Fenerbahçelilere sert sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, TRT Spor’da katıldığı bir programda birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Hata oranı az olan oyunculardan oluşan bir kadro kurduğunu ifade eden Kocaman, bu sezon çok basit hatalardan çok fazla puan kaybı yaşadıklarını ifade etti.

Fenerbahçe taraftarının yeterli desteği vermediğinden iç sahada puan kayıpları yaşadıklarını söyleyen Kocaman, "Mutlaka takımın da bunda payı var ama taraftarımızın o bütünlüğü sağlayabildiğini söylemek pek mümkün değil" dedi.

Taç hırsızlığı sözüne açıklık getirdi

Beşiktaş maçının ardından yaptığı taç hırsızlığı açıklamasına da açıklık getiren Kocaman, "Ben 'taç hırsızlığı' derken şaka yoluyla başka bir şey kastettim. Şakayla karışık başka bir şeyi vurguladım. Bunu anlayamamak başka bir şey. Bunu diğer taraflara çekenlerdeki büyük bir düşüklük" ifadelerini kullandı.

Tümer Metin ve Tuncay Şanlı’yı eleştirdi

Tümer Metin ve Tuncay Şanlı’nın Valbuena konusundaki açıklamalarına da tepki gösteren Kocaman, şöyle yorum yaptı:

Karabükspor maçından sonra yaptığı yorumlar oldukça kötü, oldukça olumsuz. Bu nasıl bir egodur. Gel benim oyuncum ol, gel girme istersen. Şimdi laflarımı geri alıyorum. Bu çocuklar haklı! Bu ülkede kötü olmak prim yapıyor. Valbuena da en çok oynadığı, gol attığı ve asist yaptığı dönem yine bizim dönemimizde. Fenerbahçe’nin son 22 haftalık gidişatında en çok puan alan, en çok gol atan ve en az gol yiyen takım. Valbuena’yı da ben burada yüksek randımanla kullandım.

"Şenol Hoca beni çok sever"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile hiç bir probleminin olmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben takımımı korumak istiyorum sadece. Şenol Hoca beni çok sever. Şenol Güneş’e karşı bir tavrım yok. Kötülük bütün spor dünyamızı esir almış durumda. Bir duvara çarpmamız, kendimize gelmemiz lazım. Beşiktaş maçında olayları başlatan kişi değilim. O yüzden kupa maçlarında da hakem etkide ve kaldı ve kötü bir yönetim sergiledi.