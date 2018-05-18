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Aykut Kocaman'dan eski Fenerbahçelilere sert sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman katıldığı canlı yayında, Valbuena konusunda eleştiriler aldığı Tuncay Şanlı ve Tümer Metin'e yanıt verdi.

Haber Merkezi IHA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman.

Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman / AA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, TRT Spor’da katıldığı bir programda birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Hata oranı az olan oyunculardan oluşan bir kadro kurduğunu ifade eden Kocaman, bu sezon çok basit hatalardan çok fazla puan kaybı yaşadıklarını ifade etti.

Fenerbahçe taraftarının yeterli desteği vermediğinden iç sahada puan kayıpları yaşadıklarını söyleyen Kocaman, "Mutlaka takımın da bunda payı var ama taraftarımızın o bütünlüğü sağlayabildiğini söylemek pek mümkün değil" dedi.

Taç hırsızlığı sözüne açıklık getirdi

Beşiktaş maçının ardından yaptığı taç hırsızlığı açıklamasına da açıklık getiren Kocaman, "Ben 'taç hırsızlığı' derken şaka yoluyla başka bir şey kastettim. Şakayla karışık başka bir şeyi vurguladım. Bunu anlayamamak başka bir şey. Bunu diğer taraflara çekenlerdeki büyük bir düşüklük" ifadelerini kullandı.

Tümer Metin ve Tuncay Şanlı’yı eleştirdi

Tümer Metin ve Tuncay Şanlı’nın Valbuena konusundaki açıklamalarına da tepki gösteren Kocaman, şöyle yorum yaptı:

  • Karabükspor maçından sonra yaptığı yorumlar oldukça kötü, oldukça olumsuz. Bu nasıl bir egodur. Gel benim oyuncum ol, gel girme istersen. Şimdi laflarımı geri alıyorum. Bu çocuklar haklı! Bu ülkede kötü olmak prim yapıyor. Valbuena da en çok oynadığı, gol attığı ve asist yaptığı dönem yine bizim dönemimizde. Fenerbahçe’nin son 22 haftalık gidişatında en çok puan alan, en çok gol atan ve en az gol yiyen takım. Valbuena’yı da ben burada yüksek randımanla kullandım.

"Şenol Hoca beni çok sever"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile hiç bir probleminin olmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • Ben takımımı korumak istiyorum sadece. Şenol Hoca beni çok sever. Şenol Güneş’e karşı bir tavrım yok. Kötülük bütün spor dünyamızı esir almış durumda. Bir duvara çarpmamız, kendimize gelmemiz lazım. Beşiktaş maçında olayları başlatan kişi değilim. O yüzden kupa maçlarında da hakem etkide ve kaldı ve kötü bir yönetim sergiledi.

Tuncay Şanlı'dan Aykut Kocaman'a Valbuena eleştirisi
Tuncay Şanlı'dan Aykut Kocaman'a Valbuena eleştirisi

Fenerbahçe'nin deplasmanda Karabükspor'u 7-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Bein Sports yorumcusu Tuncay Şanlı, Valbuena'nın mücadelenin 83. dakikasında oyuna alınmasını eleştirdi. "Ben olsaydım oyuna girmeyebilirdim" diyen Şanlı, şöyle konuştu;"Taraftar Valbuena'yı sevdi. Yaptığı hareketler asistler, goller seyirciye hoş gelen bir futbol oynuyor. Öyle bir kalitesi var. Bu yüzden Aykut Kocaman'a tepki gösterilmesi gayet doğal. Ama Valbeuna da kaç dakika olursa olsun, hangi dakikada sokarsa soksun çok profesyonelce girip işini yaptı Çok kolay bir iş değil. Şu an biz buradan bir şeyler söyleyebiliriz ama belki ben oyuncu olsaydım oyuna girmeyebilirdim. Çok kolay bir şey değil. Tebrik etmek gerekiyor." Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (May 14, 2018 at 12:01ös PDT)

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