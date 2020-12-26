Aynı pozisyon farklı kararlar: Trabzonspor - Galatasaray maçında akıllara Fenerbahçe geldi
Aynı pozisyon farklı kararlar: Trabzonspor - Galatasaray maçında akıllara Fenerbahçe geldi
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederken, mücadelenin ikinci golünde tartışma yaşandı. VAR kararı sonrasında gol kararı verilirken, akıllara Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşmasında Pelkas'ın ofsayt nedeniyle verilmeyen golü geldi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Arda Turan ve 55. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti.
Gol nasıl oldu?
Karşılaşmanın 55. dakikasında Arda Turan'ın araya girmesiyle topla buluşan Ömer Bayram, topu Oğulcan Çağlayan ile buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan genç oyuncu, topu filelerle buluşturdu.
VAR incelemesi sonrasında gol kararı çıktı
Sarı-kırmızılılarda Oğulcan'ın attığı golde tartışmalar yaşandı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler ilk başta ofsayt nedeniyle golü vermezken VAR incelemesi sonrasında gol geçerli sayıldı.
Akıllara Fenerbahçe maçı geldi
VAR'ın müdahalesi sonrasında akıllara Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında Pelkas'ın sayılmayan golü geldi. Benzer pozisyonda Yunan oyuncu topu filelerle buluşturmuş fakat ofsayt nedeniyle gol iptal edilmişti.
Bu iki pozisyon sonrasında birçok taraftar sosyal medya üzerinden pozisyonları paylaşırken, 'çifte standart' yapıldığını savundu.
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