​Aynı pozisyon farklı kararlar: Trabzonspor - Galatasaray maçında akıllara Fenerbahçe geldi

Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Arda Turan ve 55. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti.

Gol nasıl oldu?

Karşılaşmanın 55. dakikasında Arda Turan'ın araya girmesiyle topla buluşan Ömer Bayram, topu Oğulcan Çağlayan ile buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan genç oyuncu, topu filelerle buluşturdu.

Galatasaray, Trabzon'dan lider döndü Yılın son derbisinde Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Arda Turan ve 55. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti.Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 29'a yükseltirken maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor ise 20 puanda kaldı.Gelecek hafta Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'ün misafiri olacak.Avcı'dan tek değişiklikTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Atakaş Hatayspor maçına göre Galatasaray karşısında ilk 11’de tek değişikliğe gitti. Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Ekuban’ın yokluğunda sağ kanattan Yusuf Sarı’ya görev verdi. Bordo-mavililerde kadro dışı bırakılan Bilal, Plaza ile Diabate’nin yanı sıra kovid-19 tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile sakatlığı bulunan Ekuban kadroda yer almadı.Yusuf Sarı ilk kez 11'deTrabzonspor’un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban’ın sakatlığı nedeniyle genç oyuncu Yusuf Sarı maça 11’de başladı. Bu sezon 9 maçta kadroya giren Yusuf Sarı, Galatasaray karşılaşmasıyla ilk kez bu sezon bir maça da 11’de başlamış oldu.Galatasaray'da 2 değişiklikGalatasaray’da Trabzonspor karşısında geçen haftaki Göztepe karşılaşmasına göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda Luyindama'nın yerine Marcao, Diagne'nin yerine de Oğulcan Çağlayan görev yaptı.Eksikler fazlaGalatasaray'da Senegalli santrfor Mbaye Diagne, ailesinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi pozitif çıktığı için tedbir amaçlı kadroya alınmadı. Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan aile bireyiyle hastalık sürecinde doğrudan temaslı durumda olan Diagne'ye iki gün arayla yapılan testler negatif sonuçlandı. Buna rağmen Diagne, hem Galatasaraylı hem de Trabzonsporlu futbolcuların sağlığını riske atmamak adına maç kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, koronavirüs izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir de kadroda bulunmuyor.Marcao döndüLigin 13’üncü haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve 14’üncü haftadaki Göztepe müsabakasında cezasını dolduran Marcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü.Falcao 8 maç sonra kadrodaSüper Lig’in 7’nci haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyen ve sonrasında 8’inci haftadaki Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maç öncesi antrenmanda sakatlanan Kolombiyalı forvet oyuncusu Radamel Falcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte takıma geri döndü. 1'i cezası, 7'si de sakatlığı nedeniyle son 8 resmi maçı kaçıran ve hafta içinde takımla çalışmalara katılan 34 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosunda kendine yer buldu.Terim'in yokluğunda maça Şahin çıktıSüper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören ve 5 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim’in yokluğunda Trabzonspor karşılaşmasında takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin yer aldı.Yusuf Yazıcı tribünden izlediTrabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, izinli olduğu için geldiği Trabzon'da önce Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti. Ardından ise Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maçı özel davetli olarak tribünden takip etti.

VAR incelemesi sonrasında gol kararı çıktı

Sarı-kırmızılılarda Oğulcan'ın attığı golde tartışmalar yaşandı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler ilk başta ofsayt nedeniyle golü vermezken VAR incelemesi sonrasında gol geçerli sayıldı.

Akıllara Fenerbahçe maçı geldi

VAR'ın müdahalesi sonrasında akıllara Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında Pelkas'ın sayılmayan golü geldi. Benzer pozisyonda Yunan oyuncu topu filelerle buluşturmuş fakat ofsayt nedeniyle gol iptal edilmişti.

Bu iki pozisyon sonrasında birçok taraftar sosyal medya üzerinden pozisyonları paylaşırken, 'çifte standart' yapıldığını savundu.

Gaziantep'te tartışma çıkartan pozisyon: Pelkas'ın golü ofsayt değil mi? Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele esnasında yaşanan bir pozisyon tartışmalara neden oldu.Tartışma çıkartan pozisyonKarşılaşmanın 64. dakikasında Gaziantep FK 2-1 üstün durumdayken Fenerbahçe Pelkas ile beraberliği yakaladı. Fakat Yunan oyuncunun attığı gol, yan hakemin ofsayt kararıyla geçerli sayılmadı. VAR incelemesi sonrasında, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'a pozisyonu incelemesi için tavsiye verilmedi.Mücadelenin ilerleyen dakikalarında yayıncı kuruşun pozisyonu ofsayt çizgisini çizerek paylaştı. Bu görüntü sonrasında birçok taraftar iptal edilen golün yanlış bir karar olduğunu ifade etti. Fenerbahçeli taraftarlar, pozisyon hakkındaki görüşlerini sosyal medya üzerinden bu şekilde gösterdiler:









İşte yapılan paylaşımlardan bazıları;