Şenol Güneş'e mesaj gönderdi: Milli Takım'ı hak ediyorum

Kasımpaşa'nın tecrübeli orta sahası Aytaç Kara, Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü sahalarında oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Büyük rakiplere karşı oynanan maçlarda oyuncuların daha kolay konsantre olduğunu söyleyen Aytaç Kara, "Hazırlıklarımız her zamanki gibi yoğun şekilde devam ediyor. Yoğun antrenmanlarımıza devam ediyoruz. İyi hazırlanmak istiyoruz, iyi çalışıyoruz. Galatasaray maçları her zaman zor olur. Her maç zor ama böyle maçlar daha fazla efor sarf etmen gereken maçlar. Onlar da sezona iyi başlayan takımlardan. Aslında şu anda oyun olarak en iyi takım diyebilirim. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Konsantrasyonun en kolay sağlanacağı maçlardan bir tanesi. Çünkü herkes farklı şekilde konsantre oluyor. Zorlu bir maç bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

"Sezon başları her zaman zordur"

Sezon başlarında takımların oturmasının 3-4 haftayı bulabileceğine dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, "Geçen sene yeni gelen arkadaşlarımızla uyum sürecini çabuk atlattık. Adaptasyonu kısa sürede sağlayınca bu takıma oyun olarak da mücadele olarak da puan olarak da yansıdı. Sezon başları her zaman zordur. Takımın oturması 3-4 haftayı bulur. Hem oyunun hem hocanın anlattıklarını oyuncunun alması 3-4 haftayı bulabiliyor. Her sezon başı böyle oldu. Biz de bu sürecin içindeyiz. Yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Takım tam oturmadı. Takım oturduktan sonra tekrardan iyi skorlar alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Her zaman en üstü düşünmek istiyoruz"

Kaliteli isimlerden oluşan bir takım olduklarını belirten Aytaç Kara, "Kaliteli ve bu ligde uzun süredir oynayan oyuncularımız çok. Her zaman en üstü düşünmek istiyoruz biz. Tabii ki Avrupa kupası neden olmasın. Takımımız oturduktan sonra bunu da yapabiliriz" diye konuştu.

"Teklifler geldi ama Kasımpaşa'da mutluyum"

Geçtiğimiz sezon gösterdiği iyi performansın ardından transfer teklifleri aldığını anlatan tecrübeli oyuncu, şunları kaydetti:

"Teklifler oluyor. Sezonu iyi geçiren bir oyuncu göz önünde oluyor. Geçen sezon da ben hem kendi adıma hem de takım adına iyi bir sezon geçirdim. Performans olarak sahaya en iyisini koymaya çalıştım. Çünkü her zaman hedefim bu; üstüne koyarak devam etmek. Ben de bunu geçen sene iyi gerçekleştirdim. Doğal olarak transfer teklifleri geldi ama şu an Kasımpaşa'da çok mutluyum. Burada özel bir ortam var. 1 sene daha sözleşmem var. Tamamen işime ve buraya odaklanmış durumdayım. Burada da çok mutluyum. Performans olarak kendi adıma her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Ekstra çalışmalarım da oluyor. Transfer teklifleri oluyor ama ben sahada işime bakmaya çalışıyorum. Bunlar da doğal süreçler, olabiliyor. Dediğim gibi takımımda çok mutluyum. O transfer süreci de çabuk geçti, takımıma odaklanmış durumdayım."

Adı Galatasaray ile anılan Aytaç Kara, şut çalışması idmanını takım arkadaşlarının 'Galatasaray' tezahüratları altında gerçekleştiriyor pic.twitter.com/XiXPICd97F — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 2, 2020

"Mehmet hoca her şeyi en iyi şekilde yapabilecek kapasiteye sahip"

Takımın başına bu sezon geçen Mehmet Altıparmak ile profesyonel kariyerinin başında tanıştığını dile getiren Aytaç, "Profesyonel kariyerimin başında Altay'da birlikteliğimiz olmuştu. Mehmet hoca ile orada tanışmıştım. Şimdi Süper Lig'de bir aradayız, aynı takımdayız, aynı hedef için mücadele ediyoruz. Her futbolcunun olduğu gibi teknik direktörlerin de hedefi var. O da takımı için en iyisini verip, takımın sahada en iyi performansı sergilemesi için çalışıyor. Mehmet hoca istekli, her şeyi en iyi şekilde yapabilecek kapasiteye sahip. İnşallah hem onun hem de bizim adımıza her şey güzel gider. O da hedeflerine ulaşmak için adım atmış olur. Biz de hedeflerimize devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"Kötü başlangıcımızı pandemiye bağlamıyorum"

Sezona yaptıkları kötü başlangıcın sebebinin koronavirüs pandemisi olmadığını düşündüğünü vurgulayan Aytaç Kara, "Pandemi sürecinden sonra oynanan maçlarda topladığımız 25 puanla biz şampiyon Başakşehir'in önünde bitirmiştik. Pandemi etkileyecek olsa geçen sene etkilerdi. Ama öyle bir süreç kondisyon olarak, mücadele olarak futbolcuyu etkileyebilir tabii ki. Uzun bir ara verdik. Belki de dünya tarihinde bir ilktir. Bir daha belki de böyle bir şeye 50-60 yıl rastlanmaz bile. Biz de böyle bir şeye denk geldik. Süreç olarak geçen sene etkilenmedik, bu sene de kötü başlangıcımızı ben ona bağlamıyorum. Çünkü dediğim gibi geçen sene pandemiden sonra 25 puan topladık. O süreci Başakşehir'in önünde bitirdik. Bu başlangıç tam olarak takımın oturmaması ve oyuncuların birbirini tanımasıyla alakalı diye düşünüyorum" dedi.

"Geçen sezon gösterdiğim performansla Milli Takım'ı hak ettiğimi düşünüyorum"

Geçen sene gösterdiği performansla milli takıma davet edilmeyi hak ettiğini düşündüğünü belirten deneyimli oyuncu, "Yaşım 27 ama bu ligde 9-10 senedir oynuyorum. Artık bu ligin tecrübeli oyuncularından birisiyim. Milli takıma herkes gitmek ister, ben de tabii ki gitmek istiyorum. Performans olarak da hak ettiğimi düşünüyorum. Tekrardan bir davet almak herkesin isteyeceği bir şeydir. Ben de bunu bekliyorum. Olmazsa tabii ki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendi adıma da söylediğim gibi sahada takımıma en iyisini verebilmek için çalışmalarıma devam ediyorum" şeklinde konuştu.

"Futbol taraftarlarla daha güzel"

Son olarak Kasımpaşa taraftarlarına teşekkür eden Aytaç Kara, sözlerini şöyle noktaladı: