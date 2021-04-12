Aytemiz Alanyaspor'da Salih Uçan sakatlandı

Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya son uyarı: Askerlerinizi geri çekin

Rusya'nın diyalog çağrılarına henüz yanıt vermediğini açıklayan Ukrayna, Moskova'nın Kırım'a 40 bin, ülkenin doğu sınırına da 40 bin asker yığdığını söyledi. Dışişleri Bakanlığı ise Rusya'yı, askeri birliklerini Ukrayna sınırından çekmeye ve Minsk anlaşmalarının hükümlerini yerine getirmeye davet etti.