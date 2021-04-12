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Spor Aytemiz Alanyasporda Salih Uçan sakatlandı
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Aytemiz Alanyaspor'da Salih Uçan sakatlandı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Maç öncesi kulüpten yapılan açıklamada başarılı futbolcu Salih Uçan'ın sakatlandığı ve kadroda yer almayacağı, Efecan Karaca'nın ise kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Aytemiz Alanyasporda Salih Uçan sakatlandı
Salih Uçan bu sezon 35 maçta, 3 gol ve 4 asistle oynadı.

Süper Lig'in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Maça saatler kala Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada sakatlığı bulunan kaptan Efecan Karaca'nın bireysel idmanlara başladığı, Salih Uçan'ın ise antrenmanda sakatlanması nedeniyle kadroda yer almayacağı ifade edildi.

Tedavisine başlandı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Uyluk kasındaki yırtık nedeniyle gördüğü tedavisi tamamlanan takım kaptanımız Efecan Karaca, kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanda uyluk bölgesinden sakatlanan futbolcumuz Salih Uçan'ın tedavisine ise sağlık ekibimiz tarafından başlandı" denildi.


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