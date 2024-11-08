Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında Hollanda'da AZ Alkmaar'ın konuğu oldu. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Ro-Zangelo Daal, 75. dakikada Kees Smit ve 88. dakikada Denso Kasius kaydetti. Temsilcimizin tek golünü ise 70. dakikada En-Nesyri'nin kafa vuruşunda Maikuma kendi kalesine attı.





Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 5 puanda kaldı. Sarı lacivertliler; 4 maçta, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. AZ Alkmaar ise puanını 6'ya yükseltti.

















AZ Alkmaar-Fenerbahçe: 1-0









En-Nesyri'nin yararlanamadığı penaltı









AZ Alkmaar-Fenerbahçe: 1-1









AZ Alkmaar-Fenerbahçe: 2-1









AZ Alkmaar-Fenerbahçe: 3-1













AZ Alkmaar - Fenerbahçe maç özeti

19. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel ceza sahası içindeki Dzeko'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, kaleci Owusu-Oduro uzanarak topu kornere gönderdi.





28. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Saint-Maximin'in pasında savunma arkasına sarkan Edin Dzeko, karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu. Kaleci Owusu-Oduro'ya çarpan top kaleye yöneldi ancak savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere yolladı.





36. dakikada sarı-lacivertli ekip net fırsattan yararlanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Tadic, ara pasında meşin yuvarlağı Dzeko'yla buluşturdu. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Owusu-Oduro gole engel oldu.





Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.





56. dakikada Fred’in savunma arkasına pasında Edin Dzeko, göğsüyle topu kontrol ettikten sonra içeriye çevirdi. Allan Saint-Maximin’in gelişine vuruşunda savunmaya da çarpan top üstten dışarı gitti.





59. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Addai ceza yayı önünde topu Parrot’a aktardı. Parrot’ın ceza yayı sağından arka direğe bekletmeden ortasında Ro-Zangelo Daal topu filelere gönderdi. 1-0





61. dakikada En-Nesyri’nin ara pasında Edin Dzeko, ceza sahası içinde De Wit’in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem John Beaton penaltı noktasını gösterdi.





62. dakikada penaltı atışını kullanan Youssef En-Nesyri’nin yerden vuruşunda kaleci iki hamlede topun sahibi oldu.





69. dakikada sol kanattan hızlı gelişen ev sahibi atağında Parrot’ın içeriye çevirdiği topa Smit’in aşırtma vuruşunda az farkla üstten dışarı gitti.





70. dakikada Fred’in ceza sahasına uzun topunu sağ çaprazda kontrol eden Edin Dzeko, arka direğe ortaladı. En-Nesyri yakın mesafeden kafayı vururken kale çizgisi üzerinde Maikuma’nın müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 1-1





75. dakikada Kees Smit, Mijnans ile duvar pası yaparak ceza sahasına girdi. Becao’dan sıyrılan Smit topu filelere gönderdi. 2-1





87. dakikada Smit’in ara pasında Kasius, kaleci Livakovic’i de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. 3-1





Mücadele 3-1 sona erdi.





Dzeko net fırsattan yararlanamadı:





Fred’in mükemmel pasında Edin Dzeko karşı karşıya pozisyonda kaleciye takıldı! #UEL pic.twitter.com/DdqSOcNd5o — TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024

















En-Nesyri 3 maç sonra kulübede

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, 3 maç sonra yedek kaldı. Manchester United, Sipay Bodrum FK ve Trabzonspor karşılaşmalarında teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü futbolcu, AZ Alkmaar karşılaşmasına kulübede başladı.





Manchester United ve Sipay Bodrum FK maçlarında gol atan Faslı futbolcu, Trabzonspor müsabakasında ise Fred'in golünde asisti yapan isim olmuştu. Teknik direktör Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında takımını tek forvetli sistemle sahaya sürerken, hücumdaki tercihini ise Edin Dzeko'dan yana kullandı.





Sarı-lacivertli taraftarlar yalnız bırakmadı





Fenerbahçeli taraftarlar, Alkmaar deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesinde Alkmaar şehir merkezindeki buluşma noktasında bir araya gelen sarı-lacivertliler ardından toplu halde stadyuma hareket etti. Kendilerine ayrılan tribünün tamamını dolduran Fenerbahçeliler, sarı-lacivertli futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı andan itibaren tezahüratlarına başladı. Fenerbahçeli futbolcular, tribüne tek tek giderek taraftarları alkışladı.





Jose Mourinho tribünde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasında tribünde yer aldı. Manchester United karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Portekizli teknik adam kulübedeki yerini alamadı. Dün gerçekleştirilen basın toplantısına da Jose Mourinho'nun yerine yardımcı antrenör Zeki Murat Göle katılmıştı.









Becao-Çağlar ikilisi dördüncü kez birlikte başladı





Fenerbahçe'de Djiku'nun sakatlığı nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho, savunmada Becao-Çağlar Söyüncü ikilisini ilk 11'de sahaya sürdü. İki futbolcu, bu sezon dördüncü kez birlikte sahaya çıktı. Fenerbahçe; Becao-Çağlar ikilisinin bu sezon ilk 11'de başladığı mücadelelerde Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, Kasımpaşa'yı rakip sahada 2-0, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'u ise evinde 2-1 mağlup etti.





Fenerbahçe tribünlerinden Filistin'e destek





Karşılaşma öncesinde İspanya'nın Valensiya kentinde yaşanan sel felaketi sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Fenerbahçe tribünleri, saygı duruşunun ardından Filistin'e destek veren tezahüratta bulundu. Hollandalı taraftarlar, sarı-lacivertli tribünlere tepki gösterdi.





İlk 11'ler bu şekildeydi;

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Malkuma, Penetra, Dekker, De Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott