Azerbaycan'a girişi yasak olan Mhitaryan UEFA maçında yok

Arsenal'in Ermeni futbolcusu Henrih Mhitaryan, Karabağ ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının kadrosuna alınmadı. Bunun sebebi ise Mhitaryan'ın Azerbaycan'a girişinin yasak olması.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov, "Böyle bir durumun olmasını istemezdik. Fakat savaşta akrabalarını kaybeden insanlar ona tepki gösterebilirdi. Oyun açısından değil fakat bu gibi konular açısından gelmemesi daha isabetli oldu" ifadelerini kullandı.

İşgal Altındaki Dağlık Karabağ Sorunu

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Güney Kafkasya cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazanmıştır. Bu süreçte Ermenistan, Dağlık Karabağ’ın da dâhil olduğu Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisine tekabül eden bölgeyi işgal etmiştir. 1994’ün ilkbaharında Rusya’nın arabuluculuğuyla ateşkes yapılmışsa da bugüne dek bölgede esen savaş rüzgârları devam etmektedir. Dönem dönem ateşkesin bozulduğu bölge, Kafkasya’nın en önemli kriz sahalarından birine dönüşmüştür. Sorunun nasıl çözülebileceğine ilişkin öneriler içeren veya bölgede yeni krizler ortaya çıkabileceğine işaret eden çeşitli teoriler ortaya atılmıştır.