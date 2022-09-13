Azerbaycanlı güreşçiden muhteşem bitiriş: Ermeni rakibini sırtında taşıdı ve minderin dışına attı

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde Azerbaycanlı güreşçi Memmedov, grekoromen stil 63 kilo üçüncülük müsabakasında Ermenistanlı Hrachya Poghosyan ile karşılaştı.

Müsabakayı 10-4 kazanan Memmedov, bronz madalyanın sahibi oldu.

"Bu tekniği genç yaşlarımda hep yapardım"





Memmedov yaptığı açıklamada, büyükler dünya şampiyonasında ilk kez madalya kazandığı için sevinçli olduğunu söyledi.





Azerbaycan halkına, sevenlerine ve güreş tutkunlarına şükranlarını ileten Memmedov, "Rakibim Ermenistanlıydı. Onunla üçüncü kez karşılaşıyordum. Büyük puan getiren oyun yaptım şükürler olsun. Bu tekniği genç yaşlarımda hep yapardım. Şimdi de bu tekniği yaptım ve çok iyi oldu. Azerbaycan'a, Türk halkına ve güreşseverlere selamlarımı gönderiyorum ve destekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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İşte Azerbaycanlı güreşçinin Ermeni rakibini yere vurduğu o an:

Günün en güzel puanlarından...🤼‍♂️



🇦🇿 Taleh Mammadov, Dünya Güreş Şampiyonası 63 kilo bronz madalya maçında rakibi 🇦🇲 Hrachya Poghosyan karşısında 5 puanlık 'grand teknik' sergiliyor. pic.twitter.com/1pfY32CZzZ — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 12, 2022