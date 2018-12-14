Aziz Yıldırım kalp ameliyatı olabilir

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım'ın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye yatacağı belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre doktorların geçtiğimiz günlerde yaptığı tetkikler sonucunda 4 damarının tıkalı olduğu tespit edilen Yıldırım'a anjio yapılacak ve stent takılacak. Bu uygulamalardan olumlu sonuç alınamadığı taktirde açık kalp ameliyatı yapılacak.

Aziz Yıldırım'ın hastanedeki tedavisine birkaç gün içinde başlanması bekleniyor. 15 Şubat 1998'de Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Yıldırım, 3 Haziran 2018'de yapılan kongrede seçimi kaybederek koltuğu Ali Koç'a devretmişti.