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Aziz Yıldırım'a kalp ameliyatı yapılabilir

Aziz Yıldırım kalp ameliyatı olabilir

Dört damarının tıkalı olduğu tespit edilen Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a anjiyo yapılacağı ve stent takılacağı ifade edildi.

Haber Merkezi Diğer
Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım'ın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye yatacağı belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre doktorların geçtiğimiz günlerde yaptığı tetkikler sonucunda 4 damarının tıkalı olduğu tespit edilen Yıldırım'a anjio yapılacak ve stent takılacak. Bu uygulamalardan olumlu sonuç alınamadığı taktirde açık kalp ameliyatı yapılacak.

  • Aziz Yıldırım'ın hastanedeki tedavisine birkaç gün içinde başlanması bekleniyor. 15 Şubat 1998'de Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Yıldırım, 3 Haziran 2018'de yapılan kongrede seçimi kaybederek koltuğu Ali Koç'a devretmişti.

Aziz Yıldırım: Fenerbahçe defterini kapattım
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe defterini kapattım

Aziz Yıldırım'ın NTV'ye verdiği röportajın bir bölümü yayınlandı. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Yıldırım, "Bundan sonra yalnızca Fenerbahçe taraftarıyım benim için Fenerbahçe defteri kapanmıştır. Fenerbahçe iyi mutlu olan bir netice almışsa sevinirim, kötü bir netice almışsa üzülürüm. Ama başkanlıktaki kadar alakam ilgim olmaz. hiçbir zaman da Fenerbahçe politikaları içinde yer almam" dedi."Normalde bırakmam lazımdı"Yıldırım, başkanlık yarışını kaybettiği Ali Koç'a kırgın olmadığını söylerken; "Benim takılacak bir konum yok. 20 yıllık başkanlık yaptım. Son süreçte mecburiyetten, kendimi mecbur hissettiğim için devam edeyim, yapayım, edeyim diyordum. Normalde bırakmam lazımdı; çünkü artık Fenerbahçe'ye yapacağımı yaptım" diye konuştu.

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