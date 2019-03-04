Aziz Yıldırım TFF Başkanlığı açıklaması

Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimlerinde aday olacağı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Yıldırım, TFF Başkanlığı gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade etti.

Aziz Yıldırım'ın Sporx'e yaptığı açıklama şöyle;