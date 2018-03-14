SÜPER LİG

Aziz Yıldırım'dan sürpriz derbi organizasyonu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, cumartesi günü oynanacak derbi öncesinde takımın moral motivasyonunu yukarı taşımak için Samandıra'ya çıkarma yapacağı belirtildi.

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım

Fotoğraf: IHA

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, Galatasaray'la oynayacakları derbi öncesi takımın motivasyonunu yükseltmek için sürpriz bir organizasyon yaptı.

Skorer'de yer alan habere göre Yıldırım'ın bugün teknik heyetin de katıldığı yemekte futbolcularla buluşacağı öğrenildi. Başkanın cuma akşamki sürprizi ise G.Saray'a karşı elde edilen 6-0'lık zaferin yıldızlarından birisini kampa getirmek olacak.

  • Cuma akşamı ayrıca daha önce alınan derbi galibiyetlerinden sonra yaşanan eğlenceler de futbolculara izlettirilecek.

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