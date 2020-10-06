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Aziz Yıldırım'ın attığı tokatın cezası belli oldu

Kadın basketbol maçında Yakındoğu Üniversitesi başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile yargılanan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, 6 bin TL adli para ve 1 yıl süre ile spor müsabakalarını seyirden men cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
İki başkan arasında yaşanan kavga spor kamuoyunun gündemine oturmuştu.

İki başkan arasında yaşanan kavga spor kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Yakındoğu Üniversitesi ile oynanan kadın basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 6 bin TL adli para ve 1 yıl süre ile spor müsabakalarını seyirden men cezasına çarptırıldı. Mahkeme aynı davada, Aziz Yıldırım'a karşı eylemi nedeni ile "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan yargılanan Işık Eyigüngör'e ise beraat kararı verildi.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdurrahim Erol ile Işık Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan katıldı. Aziz Yıldırım'ın Avukatı Abdurrahim Erol, müvekkilinin beraatini talep ederken, sanık Işık Eyigüngör hakkındaki şikayetlerinin ise sürdüğünü söyledi.

Işık Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan ise, müvekkilinin isnat edilen suçu işlemediğini, eyleminin kendisini savunmaya yönelik olduğunu öne sürerek, "Diğer katılan sanık suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarıyla müvekkilimi sanık durumuna düşürmeye çalışmıştır. Olay anında ve olaydan sonra müvekkilim katılan sanık tarafından tehdit edilmiştir. Müvekkilimin bir eylemi söz konusu ise TCK 25. madde kapsamında meşru müdafaa kapsamındadır. Müvekkilimin beraatine, diğer sanığın ise en üst hadden cezalandırılmasına karar verilmesini ayrıca hakkında tedbire hükmedilmesini talep ederiz" dedi.

Basketbol maçında olaylar kamerada
AA

Basketbol maçında olaylar kamerada

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçı öncesi protokol tribününde kavga çıktı. Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticisi, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ün, misafir takım yöneticilerini karşılaması esnasında protokol tribününde karışıklık yaşandı.Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'e tokat atmasının ardından iki kulüp yöneticilerinin birbirlerine tekme ve yumruk savurdukları gözlendi.


Eyigüngör beraat etti

Kararını açıklayan mahkeme, Işık Eyigüngör'ün Aziz Yıldırım'a yönelik "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçunu işlediğine dair delil bulunmadığını gerekçe göstererek beraatine karar verdi.

Yıldırım'a hem para hem de seyirden men cezası

Mahkeme, Aziz Yıldırım'ı ise, "Kasten yaralama" suçundan 6 bin TL adli para cezası ile cezalandırdı. Aziz Yıldırım ayrıca mahkeme tarafından 1 yıl süre ile spor müsabakalarını seyirden men edildi.

İddianameden

7 Mayıs 2017 tarihinde Kadıköy Ceferağa Kapalı Spor Salonu'nda Yakındoğu Üniversitesi ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan bayan basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile Aziz Yıldırım hakkında, "Kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatılmış, soruşturma sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yıldırım hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianamede, Işık Eyigüngör hakkında da, "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 9 aya kadar ceza isteniyordu.

Aziz Yıldırım'dan yediği tokadı böyle anlattı!
Diğer

Aziz Yıldırım'dan yediği tokadı böyle anlattı!

Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi maçı sırasında iki takım yöneticileri arasında arbede yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, rakip takımın başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attı. CNN Türk'e bağlanan Yakın Doğu Üniversitesi başkanı Işık Eyigüngör o anları böyle anlattı.


Aziz Yıldırım beraatini talep etti: 'Futbolda şike' davası 6 Kasım'a ertelendi
Aziz Yıldırım beraatini talep etti: 'Futbolda şike' davası 6 Kasım'a ertelendi

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarını usulden bozduğu "Futbolda şike" davası, yeniden görülmeye başlandı.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Aziz Yıldırım, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Ümit Karan, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, İlhan Çelikay, Korcan Çelikay ve İskender Alın'ın da arasında bulunduğu 19 sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada ayrıca Trabzonspor Kulubü'nün avukatı da yer aldı.Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da duruşmayı izleyici olarak takip ediyor.Beraatini talep ettiAziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecine ilişkin görülen davada 20 sayfalık yazılı savunmayla ifade vererek yeniden beraatini talep etti. Başkan Yıldırım, savunmasında daha önce de dile getirdiği ’Ne şikesi kardeşim memleket elden gidiyor’ sözlerini yineledi.Aziz Yıldırım, kendisine yöneltilen suçları kabul etmediğinin altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:"Bana yöneltilen suçları işlemedim. Bu gerçek mahkemenizce de tespit edilmiştir ve beraatime karar verilmiştir. 2011 yılında savcılıkta ifade verdiğimde de ’Darağacında olsam bile son sözüm Fenerbahçe olacaktır’ dedim. Fenerbahçe sevdam cehennem donana kadar sürecektir. Ben halen aynı noktadayım. Ama suçlamada bulunan kişiler kaçmakta ve inlerinde saklanmakta, saklandıkları inlerinde kafalarını dışarı çıkaramamaktadırlar. Önemle tekrar ifade ederim ki; bu davanın amacı, toplumsal kaos oluşturmak, futbol camiasında etkin olmak, büyük ve yüksek, asil Fenerbahçe’yi yıpratmaktır. Ancak Türk toplumu var oldukça Fenerbahçe hep var olacak, şerefli mazisi ile yaşamaya devam edecektir. Tüm bu değerlendirmeler ve gelişmeler dikkate alınarak FETÖ kumpası sonucu açılan huzurdaki dava dosyasından benim ve arkadaşlarımın yeniden beraatine karar verilmesini arz ve talep ederim."Dava 6 Kasım'a ertelendiSabah saat 10.00’da başlayan duruşmada mahkeme, Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın dosyasının ayrılmasına karar vererek duruşmayı 6 Kasım 2020 saat 10.00’a erteledi.Video: Ali Koç sahneye çağrılınca Yıldırım sinirden bakın ne dedi

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