Spor Bafetimbi Gomis "Bu formanın hakkını vereceğim"
FUTBOL FUTBOL

Bafetimbi Gomis: "Bu formanın hakkını vereceğim"

Galatasaray'ın transfer ettiği Fransız golcü Gomis, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı takıma tekrar döndüğü için mutlu olduğunu ve formanın hakkını vereceğini ifadede etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bafetimbi Gomis: Bu formanın hakkını vereceğim
Bafetimbi Gomis

Galatasaray’ın yeni transferi Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılara döndüğü için mutlu olduğunu ifade ederek, formanın hakkını vereceğini söyledi.

  • Tekrar Galatasaray’a transfer olan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından kulüp televizyonuna duygularını paylaştı. Galatasaray’a tekrar döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Gomis, "Galatasaray’a tekrar geldiğim için çok mutluyum. Taraftarımızın da desteğiyle birlikte başarılı olabileceğimize inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Galatasaray’ı en iyi yerlere taşımaya çalışacağız. Bu formanın da hakkını vereceğim" diye konuştu.

Burak Elmas'tan Gedson Fernandes itirafı
SPOR
Burak Elmas'tan Gedson Fernandes itirafı

Galatasaray'da Burak Elmas talimatı verdi: Yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı
SPOR
Galatasaray'da Burak Elmas talimatı verdi: Yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı
Aşıdaki en şanssız grup

Aşıdaki en şanssız grup

​Bilim insanları QCovid aracı ile tespit etti.
TOGGda son durum

TOGG'da son durum

Yerli otomobilde satış tarihi açıklandı.
Enflasyon oranı açıklandı

Enflasyon oranı açıklandı

​Aylık bazda yüzde 11,10 artış gösterdi.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Kılıçdaroğlu, eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu.

​Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Büyüme yüzde 5 civarında olacak.
Kar kalınlığı<br>10 metreye ulaştı

Kar kalınlığı
10 metreye ulaştı

Tipi sonrası Muş'ta inanılmaz görüntüler.

​Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK inleri “Kış Kartalı” hava harekatıyla vuruldu.

Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nde arama.

Cenazeler sınırdan alınıp Adli Tıp'a getirildi.

​ABD Dışişleri iki İranlı siber korsanı arıyor.

​Bakan Yanık bu yıl başlayacağının müjdesini verdi.

​DEAŞ'lı terörist için F-16 ve helikopter destekli baskın yapıldı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yakında ikinci nükleer santral geliyor, arzu edersen Akkuyu'ya gidersin.

​Putin, ABD'nin Rusya'ya daha fazla ambargo için gerilimi bahane ettiğini savundu.

​Üç ayların habercisi Regaip Kandili bugün idrak edilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.