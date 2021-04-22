Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Bakan Kasapoğlu açıkladı Olimpik ve paralimpik sporculara aşı önceliği
DİĞER

Bakan Kasapoğlu açıkladı: Olimpik ve paralimpik sporculara aşı önceliği

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik sporcuların öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması randevusuna dahil edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Olimpik ve paralimpik sporculara aşı önceliği
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları öncesinde sporcularımızın aşılama süreci başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılacak Paralimpik Oyunları öncesinde sporcularımızın öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması randevusuna dahil edildiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nın başlamasına sayılı günler kaldığını belirterek, “Oyunlar öncesinde sporcularımızın aşılamasına öncelikli olarak başlıyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlara kota alan ve kota alması muhtemel sporcularımız aşılama kapsamına dahil edildi. Olimpiyat sürecinde sporcularımıza her türlü katkıyı veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"Şanlı bayrağımızı başarıyla temsil edecekler"

“Ülkemizi temsil edecek sporcularımızın sağlığını çok önemsiyoruz” diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu;

  • “Aşılamayla inşallah ülkemiz ve tüm dünya ülkeleri bu hastalıktan kurtulacak, beklentimiz bu yönde. Pandemi süreci içerisinde olmamıza rağmen geride bıraktığımız dönemde çalışmalarımızın ve hedeflerimizin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdik. Şartlar ve koşullar ne olursa olsun, devletimizin bütün imkanlarını sporcularımız için seferber etmeye devam edeceğiz. 2020 Tokyo ile ilgili kota müsabakaları henüz bitmedi ve başarılı bir şekilde ilerliyor. Bu sayı önümüzdeki dönemde daha da artacak ve inşallah 2020 Tokyo’da güzel neticelerin bizi beklediğine, tüm sporcularımızın ülkemizi, şanlı bayrağımızı başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum.”

Türkiye'den KKTC'ye 100 bin doz Kovid-19 aşısı daha
KORONAVİRÜS
Türkiye'den KKTC'ye 100 bin doz Kovid-19 aşısı daha
Abone Ol Google News
Çöpten araba çıkardı

Çöpten araba çıkardı

​Elektrikli araç yapan 2 kardeş işe böyle gidip geliyor.
Bir garip yaya geçidi

Bir garip yaya geçidi

​Başı var sonu yok: Görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
İki milyar dolarla kaçtı!

​THODEX üzerinden kripto para dünyasını sarsan iddia.

​Ukrayna'ya satılırsa ilişkilerimizi gözden geçiririz.

​128 milyar dolar yalanı; baştan sona yanlış, baştan sona cehalet.
Yüzde 55'i tamamlandı

Yüzde 55'i tamamlandı

​Millet Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor.

Ramazanın son cuması ibadete açılacak.
Annesi ile birlikte gömdük

Annesi ile birlikte gömdük

​Minik Alperen'in ölümünde kan donduran ifadeler.

​'Kirasını veriyorum istediğimi yaparım' dedi ev sahibini öldürdü.

​Balıkesir Sındırgı'nın ardından Datça da sallandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.