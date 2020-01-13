Bakan Kasapoğlu açıkladı: Spor kulüpleri yasası Meclis'e geliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı' başladı.
Çalıştayın açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Süper Lig kulüplerinden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ali Ağaoğlu ile diğer kulüp başkanları ve federasyon başkanları katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıyla çalıştay başladı.
Kasapoğlu konuşmasında, "Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası"nı yakın bir zamanda gündemine alacak" dedi.
- 5 ayrı salonda 17 Ocak'a kadar gerçekleşecek olan çalıştayın ilk gününde Türk futbolu katılımcılar tarafından masaya yatırılacak, sorunlar ve çözümler değerlendirilecek.
'Sporda Şiddetsiz İletişim' Projesi
Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İletişim Başkanlığımız tarafından başlatılan “Sporda Şiddetsiz İletişim” Projesi spordaki istenmeyen kin ve nefret söylemlerinin önüne geçilmesi açısında önemli bir farkındalık yaratacak” dedi.
Bakan Kasapoğlu cümlelerini şu şekilde noktaladı:
“İletişim Başkanlığı, son günlerde önemli bir kampanyayı başattı. Sporda şiddetsiz iletişim projesi. Spor ruhuyla çok uyumlu ve rakibine jest yap sloganıyla hayata geçen bu kampanya, spordaki istenmeyen kin ve nefret söylemlerinin önüne geçilmesi açısında önemli bir farkındalık yaratacak. Ben bu anlamda İletişim Başkanlığına hassasiyetleri ve gayretleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Sporun ruhunda, sporun özünde olan bu anlayışı inşallah bir ve beraber olarak gerek yöneticilerle, gerek oyuncularla, gerek teknik ekiplerle, gerekse devletimizin kamu kurum ve kuruluşlarıyla hep birlikte çok daha güzel noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Bu anlamlı çalışmanın, bu güzel organizasyonun düzenlenmesinde emeği olan tüm partnerlerimize, federasyon başkanlarımıza, yöneticilerimize, milletvekillerimize, spor camiamıza ve değerli çalışma arkadaşlarıma hassaten teşekkür ediyorum. Ülkemiz için, gençlerimiz için, milletimiz için ve spor camiamız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Rabbim büyük hedefler için adım attığımız bu kutlu yolda bizleri muvaffak kılsın diyorum. Hepinizi içten saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.”
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