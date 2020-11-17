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Bakan Kasapoğlu açıkladı: TFF ile yayıncı kuruluş anlaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF ile beINSPORTS arasında anlaşma sağlandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
(Arşiv)

(Arşiv)

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini kaydetti.

"TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim" ifadesini kullanan Kasapoğlu, "Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" temennisinde bulundu.

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