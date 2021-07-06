Spor Bakan Kasapoğlu "Afyonumuzu şaha kaldıracağız"
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Bakan Kasapoğlu: "Afyon'umuzu şaha kaldıracağız"

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyon heyeti ile kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imzaladı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Afyon’umuzu yeni yatırımlarla birlikte şaha kaldıracağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kasapoğlu: Afyonumuzu şaha kaldıracağız
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binada yapılan imza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “19 yıl önce Afyon’da 25 olan spor tesisi bugün ise 89. Yapacağımız yeni sözleşmeler ile bu sayıyı çok daha yukarılara taşıyacağız. Afyon öğrenci şehri. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Afyon’da da yatak kapasitemizi arttırdık. Afyon’da 3 olan yurt sayımızı bugün 18’e yükselttik. 2 bin 600 olan yatak kapasitemizi 14 bine yükselttik. 1 olan Gençlik Merkezimiz bugün 4, imzalayacağımız protokollerle Afyon’umuzda Gençlik Merkezi bulunmayan ilçemiz kalmayacak” ifadelerini kullandı.

"Bu tesisler sizin"

Afyon’un genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu dile getiren Kasapoğlu, “Lisanslı sporcu sayısı 2 bin 500 iken bugün 62 bin. Bu protokollerle tesislerin içini güçlü şekilde doldurdukça Afyon’un gençleri, kadını, erkeği tüm halkı spor yaptıkça inanıyorum ki bu rakamları rekorlarla altüst edeceğiz. Afyon’umuzu yeni yatırımlar ile birlikte şaha kaldıracağız” açıklamasında bulundu.

“Gençler bu bakanlık sizin bakanlığınız, sporcular, bu bakanlık sporcuların bakanlığı” diyen Kasapoğlu, “Türkiye’nin dört bir yanına yayılan tesisler de sizlerin, tıpkı bakanlığa geldiğiniz gibi her mekanımızın kapısı sizlere sonuna kadar açık. O yüzden hiç bir zaman mekanlarımızı kullanmaktan geri durmayın, siz isteyin biz daha fazlasını yapalım” dedi.

Sıra Afyonkarahisar'da...Medeniyetler merkezi şehrimiz, yeni yatırımlarımızla aynı zamanda gençliğin ve sporun şehri olacak.Tüm vatandaşlarımıza 7/24 hizmet verecek tesis yatırımlarımıza ilişkin ilk imzaları attık. Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/J3d2wGVqiA

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