Spor Bakan Kasapoğlu Konya Olimpik Veledromunda incelemelerde bulundu
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Bakan Kasapoğlu Konya Olimpik Veledromu'nda incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da 9-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'na Türkiye olarak hazır olduklarını vurgularken, ‘’Tesislerimizle, insan kaynağımızla ve tüm kapasitemizle hazırız’’ dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kasapoğlu Konya Olimpik Veledromunda incelemelerde bulundu
​Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Konya'da 9-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'na sayılı günler kala Türkiye'nin tek olimpik veledromu olan Konya Olimpik Veledromu’ndaincelemede bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye olarak, İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız. Tesislerimizle, insan kaynağımızla ve tüm kapasitemizle hazırız" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın medya tanıtım organizasyonu kapsamında, Türkiye'nin tek olimpik veledromunda incelemede bulundu.

Bakan Kasapoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, standartlarıyla ve kalitesiyle, dünyaya meydan okuyan nitelikte bir veledromda buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Konya'nın 5. İslami Dayanışma Oyunları'na en güzel şekilde ev sahipliği yapacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Son 20 yılda gelişen, kalkınan, büyüyen Türkiye vizyonuna uygun olarak, sporda, gençlikteki atılımlarımızı nasıl tüm illerimizde gerçekleştirdiysek, Konya'mızda da bunun en güzel örnekleri var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle, engin vizyonuyla, spor devrimini nasıl gerçekleştirdiysek, işte bugün o spor devriminin en güzel örneklerinden birindeyiz. Büyük heyecan duyuyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın en yüksek katılımlı ve en mükemmelini Konya'da gerçekleştireceklerini belirtti.

"Türkiye olarak, İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız"

Bakan Kasapoğlu, oyunlara sayılı günler kaldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Konya olarak, Türkiye olarak oyunlara hazırız. Tesislerimizle, insan kaynağımızla ve tüm kapasitemizle hazırız. Dört binden fazla sporcu, tüm kafilelerle birlikte altı bin kişi ve on binlerce sporsever Konya'da buluşacak. Gönüllü gençlerimiz burada bizzat katkı sağlayacak. İslami Dayanışma Oyunları'nın ruhuna uygun şekilde, sporun birleştirici gücüyle bir araya geleceğiz. Burada 56 ülkeden sporcu olacak. Yabancı misafirlerimiz olacak. Bu güzide tesisi de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle açacağız. Türkiye artık bir spor ülkesi. Tüm illerimiz de sporda bir marka haline geldi."

"Spor turizmi adına önemli gelişmeler yaşayacağız"

Ülkedeki 85 milyon vatandaşın spora erişimini sağlamak istediklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"İşte bu tesisler onun için. Her branşa olan ilgimiz, her branşa olan yatırımımız, sözde değil işte özde tesislerimizde ortaya çıkıyor. İnanıyorum ki bunun meyvelerini göreceğiz. Buraya binlerce sporcu gelecek, kardeşliklerini pekiştirecekler. Spor demek, bir araya gelmek demek. Sevgi ve beraberlik demek. Konya'mızın o güzide ev sahipliğiyle buradan çok güzel hatıralarla ayrılacaklar. Ben bu anlamda emek gösteren, katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm bu tesisler inşallah oyunlar sonrası da tüm ülkemize hizmet verecek. Sadece yerel anlamda değil, uluslararası büyük bir katkıyı ortaya koyacaklar. Spor adına, spor turizmi adına önemli gelişmeleri inşallah birlikte yaşayacağız."

‘’Bakan Kasapoğlu, sporcularla birlikte parkede’’

Konya Atletizm Sahası ile Olimpik Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, olimpik yüzme havuzunda antrenman yapan gençlerle sohbet etti.

Son olarak Karatay Kongre ve Spor Merkezi'ne geçen Bakan Kasapoğlu, burada eşofmanlarını giyip, açık hava da sporcularla basketbol oynadı.

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