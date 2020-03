Bakan Kasapoğlu: Lig maçlarında erteleme gündemimizde yok

Dünyayı tehdit eden koronavirüsün (COVID-19) Türkiye’de de görülmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, alınan ve alınacak önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı ilgilendiren konularla alakalı bilgi vermek istediğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sportif anlamda kapsamlı çalışma alanı var. 700 bin öğrenci yurtlarımızda kalıyor. Bu arkadaşların korunması, önleyici tedbirler kapsamında. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Odaların temiz tutulması ve temizlik noktasında arkadaşlarımızın bilgilendirilmesi söz konusu. Bunun yanında gençlik programları kapsamında yürütülen çalışmalar var. Mart ve nisan aylarındaki çalışmaları erteledik. Uluslararası çalışmaları da ertelemiş durumdayız. Gençlik merkezleri ve gençlik kampları yoğun şekilde dezenfekte ediliyor. Merkezlerimizi kullanan gençlerimiz, vatandaşlarımız ve kamplarımızdaki misafirlerimiz açısından bütün faaliyetler devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“80’den fazla müsabakayı erteledik”

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı çok sayıda havuz, stat, salon bulunduğunu ve bunların temizliğiyle ilgili çalışmalar yapıldığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Bilgilendirme sürecinin uygulamayla yürütülmesi devam ediyor. Özellikle uluslararası organizasyonlar var. 60’tan fazla federasyonumuzun uluslararası müsabakaları var. Bu müsabakalarla ilgili, federasyonlarımızla beraber çalışmalarımız var. Kota müsabakalarına yönelik olmayan, gerek yurt içi gerekse yurt dışında mart ve nisan aylarında yapılması planlanan 80’den fazla müsabakayı erteledik. Özellikle Sağlık Bakanlığımızın ilan ettiği ülkelere sporcu gönderme konusunu da hassasiyetle takip ediyoruz. Bu konudaki güncellemelerimiz devam edecek. Olumlu gelişmelerde tarihler öne alınabilir, olumsuz gelişmelerde tarihler geri alınabilir” açıklamasında bulundu.

“Lig maçların seyircisi oynanması ya da ertelenmesi gündemimizde değil”

Özellikle hafta sonunda oynanacak olan futbol maçlarının seyircisiz oynanmasıyla ilgili yaşanan tartışmalar üzerine de konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Maçların seyircisiz oynanması ya da ertelenmesi gündemimizde değil. Başakşehir’in yarın Kopenhag maçı var. Planlandığı gibi devam edecek. Gelişmelerle ilgili an be an bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Tüm insanlığın hızlı şekilde bunu atlatmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.