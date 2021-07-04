Spor Bakan Kasapoğlu, olimpik sporcularla buluştu
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Bakan Kasapoğlu, olimpik sporcularla buluştu

İzmir'de temaslarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24 Temmuz'da başlayacak Tokyo Olimpiyatları öncesi antrenmanlarını kentte sürdüren olimpik sporcularla bir araya geldi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Kasapoğlu, olimpik sporcularla buluştu
Bakan Kasapoğlu, milli sporcularla buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Milli Takımı'ndan Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonlukları bulunan İbrahim Çolak, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2 kez zirveye çıkan Ferhat Arıcan, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya elde eden Ahmet Önder, Adem Asil ve Nazlı Savranbaşı, Avrupa ikincisi milli yüzücü Emre Sakçı ve milli sporcularla buluşup moral aşıladı.

Kasapoğlu, sporcularla buluşmasının ardından, "Tokyo 2020'de ülkemizi temsil edecek Türkiye'nin spor elçileri milli sporcularımız ile güzel İzmir'de buluştuk. Göğüslerinde ay-yıldızlı arma, arkalarında 84 milyonun duası var. Sizinleyiz çocuklar" mesajını paylaştı.

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