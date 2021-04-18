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Spor Bakan Kasapoğlu Organizasyonlardaki kalitemizle çok ciddi bir tırmanışı ortaya koyuyoruz
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Bakan Kasapoğlu: Organizasyonlardaki kalitemizle çok ciddi bir tırmanışı ortaya koyuyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Organizasyonlardaki kalitemizle çok ciddi bir tırmanışı ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Kasapoğlu: Organizasyonlardaki kalitemizle çok ciddi bir tırmanışı ortaya koyuyoruz
​Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Bu yıl 56. düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Bodrum-Kuşadası etabı ile sona erdi. Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti.

Bakan Kasapoğlu ödül töreninin ardından yaptığı açıklamada, “56 yıldan beri devam eden ve Cumhurbaşkanlığı himayesindeki tek bisiklet yarışı olan organizasyon her yıl inanıyorum ki yukarılara tırmanacaktır. Ülkemizde pek çok güzelliğin tüm dünya tarafından tanınması için önemli bir vesile. Ülkemizin dört bir yanı cennet vatan. Bu çerçevede spor turizmi ülkemizde geldiği nokta heyecan verici. Son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor tesisleşmesi tüm dünyaya meydan okur nitelikte. Hamdolsun ki organizasyonlardaki kalitemizle çok ciddi bir tırmanışı ortaya koyuyoruz. El birliğiyle bunu daha yukarı taşıyacağız” dedi.

  • "Birçok organizasyona da en güzel şekilde ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz"
  • TUR’da yarışan sporcuların rüzgarla, karla ve baharın güzellikleriyle karşılaştıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Hamdolsun bu anlamda çok zengin bir ülkeyiz. İnsanımızın sıcak misafirperverliği ile bu anlamdaki turizm açısından geldiğimiz nokta ile inşallah bu tür organizasyonları da en güzel şekilde icra ettiğimizi tüm dünyaya ispat ettik. Biliyorsunuz İslam Oyunları, Dünya Göçebe Oyunları, önümüzdeki ay İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi finali başta olmak üzere birçok organizasyona da en güzel şekilde ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Bisikleti yaygınlaştırma noktasındaki çalışmalarımız, özellikle geçtiğimiz hafta Konya’da temelini atmış olduğumuz olimpik velodromumuz inşallah çıtamıza da önemli katkı sağlayacak. Bu güzel organizasyonumuza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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