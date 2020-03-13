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Bakan Kasapoğlu seyircisiz oynanacak spor müsabakalarını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; futbol, basketbol, voleybol, hentbol gibi takım sporlarının devam eden lig maçlarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

​Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs ile ilgili alınan yeni tedbirler kapsamında, Süper Lig'de 26'ncı hafta maçlarından itibaren Nisan ayı sonuna kadar oynanacak maçların hiçbirine seyirci alınmayacağını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, "Basketbol, voleybol, hentbol gibi takım sporlarında devam eden lig maçları da yine Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak" ifadelerini kullandı.

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