Spor Bakan Kasapoğlu "Ülkemizi bir baştan diğer başa donattık"
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Bakan Kasapoğlu: "Ülkemizi bir baştan diğer başa donattık"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Silivri'de yapımı tamamlanan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Kasapoğlu: Ülkemizi bir baştan diğer başa donattık
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Silivri Belediyesi tarafından yapılan ve içerisinde kapalı yüzme havuzu, basketbol sahaları, tenis sahaları, kapalı spor salonu ve futbol sahalarının bulunduğu kompleks, saat 14.30'da düzenlenen törenle açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu buradaki konuşmasında, "Silivri'yi gençlik ve spor alanında güçlü kılacak muhteşem bir eserle buluşturmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu mutluluk hepimizin mutluluğu, bu mutluluk Silivrili gençlerimizin, kadınların ve çocuklarının mutluluğudur. Bilimsel olarak çalışmalara baktığımızda düzenli olarak spor yapan gençlerin eğitim alanında ve hayatında daha da başarılı olduğunu görüyoruz. Hiçbir şekilde ayrım yapmadan hiçbir ülkede olmayan, tesisleşme devrimini gerçekleştirdik. Stadyumlarıyla, yüzme havuzlarıyla, kortlarıyla, kayak merkezleriyle mahalle bazlı ülkemizi bir baştan diğer başa donattık" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Kasapoğlu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kesti. Ardından Bakan Kasapoğlu, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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