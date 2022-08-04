Bakan Kasapoğlu: Yeni sezon tüm spor camiasına hayırlı olsun Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig 2022-2023 sezonu öncesinde açılış mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, "Yeni sezonun tüm spor camiamıza ve sporseverlere hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

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