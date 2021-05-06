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Spor Bakan Kasapoğlundan finale kalan Manchester City ve Chelseaye mesaj
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Bakan Kasapoğlu'ndan finale kalan Manchester City ve Chelsea'ye mesaj

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finaline kalan Manchester City ve Chelsea'ye “En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor” mesajını gönderdi.

Haber Merkezi İHA
Bakan Kasapoğlundan finale kalan Manchester City ve Chelseaye mesaj
Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul Boğazı ile buluştu.

Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Manchester City, Paris Saint-Germain’i eleyerek finale yükselirken, İstanbul’a giden son bileti Real Madrid’i eleyen bir diğer İngiltere temsilcisi Chelsea aldı.

29 Mayıs günü İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final mücadelesi için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Türkçe ve İngilizce olarak “En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor” ifadelerini kullandı ve İstanbul’a gelecek olan iki takımın sosyal medya hesaplarını paylaşıma etiketledi.

Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde finalde: İstanbul'da Manchester City'nin rakibi belli oldu
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Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde finalde: İstanbul'da Manchester City'nin rakibi belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazırız
OYNAT 01:10
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazırız
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne hazır olduklarını söyledi.

Kasapğlu, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her alanda olduğu gibi spor altyapısında da ciddi bir devrim gerçekleştirildi. Statlarıyla, salonlarıyla, havuzlarıyla, kortlarıyla her branşa hitap edecek tesis altyapımız var.

Bunlardan bir tanesi de statlarımız. UEFA verilerine göre en yeni statlara sahip olan ülkeyiz. Aynı zamanda en modern ve kaliteli statlara da sahibiz. Her geçen gün bu envanteri güçlendiriyoruz. Yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda inanıyorum ki en güzel şekilde, sıcaklığımız, samimiyetimizle finale ev sahipliği yapacağız.” diye konuştu.


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