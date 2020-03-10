Bakan Kasapoğlu'ndan koronavirüs açıklaması

Bakan Kasapoğlu, Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Engelleri Aşan Gençler Projesi Eğitim Programı"na katıldı.

Projenin gençlere ve ailelerine hayırlı olmasını temenni eden Kasapoğlu, 2016 yılında Otizm Ulusal Eylem Planı'nın açıklandığını, planın toplumun tüm kesimini içerisine alan etkili bir proje olduğunu belirtti.

Geçen yıl 120 projeye imza attıklarını ve çocukların her şeyi için destek vermeye hazır olduklarını aktaran Kasapoğlu, "Sadece sanatta ve sporda yönlendirmelerle değil, etkileşimli kitaplarımız, eğitim ve seminer çalışmalarımız, antrenörlerimizin geliştirilmesi ve herkesin bilgi ve becerisini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Engelli gençlerin hayatlarını kolaylaştırmak için her türlü çabayı gösterdiklerini dile getiren Kasapoğlu, gönüllülük faaliyetlerinin de artarak devam edeceğini vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, hem nicelik hem de nitelik anlamında çeşitli faaliyetler yaptıklarını anımsatarak, Bakanlık olarak engelli gençlerin spora yönlendirilmesini önemsediklerini aktardı.

54 binden daha fazla engelli lisanslı sporcu var

Sporun, rehabilite eden ve iyileştiren tarafı olduğunu belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti;

"Spor, her birimiz için stratejik bir kavram. Engelli sporcularımızın hem ulusal anlamda hem de uluslararası arenada ortaya koydukları performans bizleri her zaman gururlandırıyor. Onların başarılarıyla iftihar ediyoruz. 2002 yılındaki engelli lisanslı sporcu sayımız 2 bin 763'ken bugün bu rakam 54 binden daha fazla. İnşallah bu sayıları da artıracağız."

Kasapoğlu, gençlerin Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi ile ailelerin de seminer ve eğitim faaliyetleriyle kendilerini geliştireceğini söyledi.

"Koronavirüs ile ilgili iptal edilen etkinlikler var"

Bakan Kasapoğlu ayrıca koronavirüs ile ilgili devletin önemli çalışmalara imza attığını vurgulayarak şöyle devam etti;

"Spor camiası olarak bu anlamdaki önlemleri federasyonlarımızla, uluslararası federasyonlarla takip ediyoruz. İptal edilen etkinlikler var, bizim çalışma yaptığımız etkinlikler var. İnşallah bunları da federasyonlarla, uluslararası camiayla olan temaslarımız sonucunda yarın sizlerle paylaşacağız."

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