DİĞER

Bakan Kasapoğlu'ndan koronavirüs açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor camiası olarak koronavirüs önlemlerini uluslararası federasyonlarla takip ettiklerini belirterek, "İptal edilen etkinlikler var, bizim çalışma yaptığımız etkinlikler var. İnşallah bunları da federasyonlarla, uluslararası camiayla olan temaslarımız sonucunda yarın sizlerle paylaşacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Fotoğraf: DHA / DHA

Bakan Kasapoğlu, Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Engelleri Aşan Gençler Projesi Eğitim Programı"na katıldı.

Projenin gençlere ve ailelerine hayırlı olmasını temenni eden Kasapoğlu, 2016 yılında Otizm Ulusal Eylem Planı'nın açıklandığını, planın toplumun tüm kesimini içerisine alan etkili bir proje olduğunu belirtti.

Geçen yıl 120 projeye imza attıklarını ve çocukların her şeyi için destek vermeye hazır olduklarını aktaran Kasapoğlu, "Sadece sanatta ve sporda yönlendirmelerle değil, etkileşimli kitaplarımız, eğitim ve seminer çalışmalarımız, antrenörlerimizin geliştirilmesi ve herkesin bilgi ve becerisini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Engelli gençlerin hayatlarını kolaylaştırmak için her türlü çabayı gösterdiklerini dile getiren Kasapoğlu, gönüllülük faaliyetlerinin de artarak devam edeceğini vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, hem nicelik hem de nitelik anlamında çeşitli faaliyetler yaptıklarını anımsatarak, Bakanlık olarak engelli gençlerin spora yönlendirilmesini önemsediklerini aktardı.

54 binden daha fazla engelli lisanslı sporcu var

Sporun, rehabilite eden ve iyileştiren tarafı olduğunu belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti;

  • "Spor, her birimiz için stratejik bir kavram. Engelli sporcularımızın hem ulusal anlamda hem de uluslararası arenada ortaya koydukları performans bizleri her zaman gururlandırıyor. Onların başarılarıyla iftihar ediyoruz. 2002 yılındaki engelli lisanslı sporcu sayımız 2 bin 763'ken bugün bu rakam 54 binden daha fazla. İnşallah bu sayıları da artıracağız."

Kasapoğlu, gençlerin Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi ile ailelerin de seminer ve eğitim faaliyetleriyle kendilerini geliştireceğini söyledi.

"Koronavirüs ile ilgili iptal edilen etkinlikler var"

Bakan Kasapoğlu ayrıca koronavirüs ile ilgili devletin önemli çalışmalara imza attığını vurgulayarak şöyle devam etti;

  • "Spor camiası olarak bu anlamdaki önlemleri federasyonlarımızla, uluslararası federasyonlarla takip ediyoruz. İptal edilen etkinlikler var, bizim çalışma yaptığımız etkinlikler var. İnşallah bunları da federasyonlarla, uluslararası camiayla olan temaslarımız sonucunda yarın sizlerle paylaşacağız."

İtalya'da spora virüs darbesi
İtalya'da spora virüs darbesi

İtalya Olimpiyat Komitesi, 3 Nisan’a kadar tüm spor aktivitelerinin askıya alındığını açıkladı. Müsabakaların durması için İtalya hükümetinin, komitenin tavsiyesi doğrultusunda yeni bir kararname çıkarması bekleniyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, spor organizasyonlarının durdurulması kararında son sözü söyleyecek. Yaşanan bu gelişme, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) bir bölümünün İtalya’da oynanacak olmasından dolayı turnuvanın ertelenme olasılığını da gündeme getiriyor. EURO 2020’nin açılış maçı 12 Haziran’da İtalya ile Türkiye arasında Roma’da yapılacak. Resmi rakamlara göre İtalya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 463 kişi hayatını kaybetti. Video: Koronavirüs paniği sonrası Venedik hayalet şehre döndüPSG-Dortmund maçı seyircisiz UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları bugün başlayacak. PSG-B.Dortmund mücadelesi koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanacak. Öte yandan FIFA, 23-31 Mart ve 1-9 Haziran’daki 2022 Dünya Kupası Asya elemelerini koronavirüs nedeniyle 5-16 Ağustos tarihlerine erteledi. Dünyada bir çok spor organizasyonu virüs nedeniyle ertelenirken, Fransa Spor Bakanlığı, Ligue 1’deki maçlara 15 Nisan’a kadar en çok 1000 seyirci alınacağını duyurdu. Romanya’da ise ülkedeki tüm maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi.PSG&#39;nin Şampiyonlar Ligi&#39;nde Borussia Dortmund&#39;u konuk edeceği mücadele, koronavirüs endişesi nedeniyle seyircisiz oynanacak pic.twitter.com/9eoQQesZ4k&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 9 Mart 2020

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi
2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi

Çin’in Wuhan kentinden ortaya çıkan korona virüsü dünya geneline hızla yayılıyor. Avrupa’ya, Orta Doğu’ya ve ABD’ye sıçrayan virüs nedeniyle birçok spor organizasyonu erteleniyor veya seyircisiz oynanmak zorunda kalıyor. Bu bağlamda FIFA, 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri’nin korona virüsü salgını nedeniyle ileri bir tarihe alındığını duyurdu.Ayrıca FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonu’nun (AFC) ortak kararıyla, Litvanya’da yapılacak 2020 Futsal Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki AFC Futsal Şampiyonası Türkmenistan 2020 de 05-16 Ağustos 2020 tarihine ertelendi.FIFA ve AFC, korona virüsü ile ilgili durumun değerlendirmeye devam edilerek, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde daha fazla değişiklik yapılıp yapılamayacağına karar verileceğini belirtti.Update on upcoming @FIFAWorldCup qualifiers - https://t.co/5Kd4TQX5RT&mdash; FIFA Media (@fifamedia) March 9, 2020

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Basketbol maçında antrenör ortalığı birbirine...
    Kaydet
    Font

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.