Bakan Kasapoğlu'ndan kulüplere müjde: Bugün yayıncı kuruluştan ödeme alacaklar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"97 ülkeden 77 bin vatandaşı yurtlarımızda ağırladık"

"Sadece Türk vatandaşları değil, yabancılar da yurtlarımızda kaldı. 97 ülkeden 77 bin vatandaşı yurtlarımızda ağırladık."

"Federasyonlarımız kararlarını verdiler"

"Ülke olarak gerek Spor Bakanlığımız gerek paydaşlarımız ciddi bir iletişim ve çalışma halindeyiz. Federasyonlarımız kararlarını verdiler. Liglerimizde rekabet ne kadar yoğun olursa kalite o kadar iyi olur."

"Spor turizmi çok önemli"

"Pek çok spor branşında büyük potansiyele sahip bir ülkeyiz. Yatırımlarımızı yapıyoruz. Ülkemizin spor altyapısını en iyi şekilde kullanmak için gayretlerimiz devam edecek. Spor turizmi çok önemli. Ciddi çalışmalarımız var."

"Bugün kulüplere ve federasyona 103 milyon lira ödenecek"

"Bugün itibarıyla kulüplerimiz yayıncı kuruluştan ödeme alacaklar. Önümüzdeki hafta da alacaklar. Yayıncı kuruluşla, TFF arasında görüşmeler devam ediyor. Bugün kulüplere ve federasyona 103 milyon lira ödenecek ve önümüzdeki haftadan itibaren de bu süreç periyodik olarak işleyecek."

"Kulüplerimizin şeffaf yönetilmesi lazım"

"Sürdürülebilirlik önemli bizim için. Kulüplerimizin şeffaf yönetilmesi lazım. Geçtiğimiz aylarda en kapsamlı bir spor çalıştayını gerçekleştirdik. Gençlerimizi kazanmak için yetenek tarama projemiz var. Eylül ayında başlayacağız inşallah. Branş fark etmiyor. "

"Kulüplerim ve federasyonların kendi kendilerini yürütebilir olmalı"

"Kulüplerimizin daha ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Federasyonlarımızın da öyle. Muhakkak olan şu ki federasyonlarımız kendi kendilerini yürütebilir olmalı. Öz gelirlerini bulmaları gerekiyor. Tabii ki devlette yardım eder ama kendilerini idare etmeliler."

"Trabzonspor konusunda Nihat Bey ile görüştüm"

"Türk kulüplerinin ve oyuncularının uluslararası düzeyde hakkının yenmemesi için her zaman çalışıyoruz. Trabzonspor konusunda da bugün Nihat Bey ile görüştüm. Mücadelemizi her zaman sürdüreceğiz. Çalışmalara devam ediyoruz."

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