Bakan Kasapoğlu'ndan Muslera için geçmiş olsun telefonu

Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının 14. dakikasında yaşanan pozisyonun ardından hastaneye kaldırıldı. Kontrolleri yapılan Uruguaylı kalecinin sağ tibia ve fibulasında kırık oluştuğu açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ı arayarak Muslera’nın sakatlığı hakkında bilgi aldı. Kasapoğlu geçmiş olsun dileklerini ileterek, Muslera’nın bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.