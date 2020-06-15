SÜPER LİG

Bakan Kasapoğlu'ndan Muslera için geçmiş olsun telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ı arayarak Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber Merkezi DHA
Muslera, yaşadığı sakatlık sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Muslera, yaşadığı sakatlık sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: IHA

Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının 14. dakikasında yaşanan pozisyonun ardından hastaneye kaldırıldı. Kontrolleri yapılan Uruguaylı kalecinin sağ tibia ve fibulasında kırık oluştuğu açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ı arayarak Muslera’nın sakatlığı hakkında bilgi aldı. Kasapoğlu geçmiş olsun dileklerini ileterek, Muslera’nın bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Muslera'nın saktlandığı pozisyon
Muslera'nın saktlandığı pozisyon

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