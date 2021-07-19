Spor Bakan Kasapoğlundan olimpiyatlara katılacak milli güreşçilere destek ziyareti
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Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyatlara katılacak milli güreşçilere destek ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını Bolu'daki kampta sürdüren milli güreşçilere, destek ziyaretinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Bakan Kasapoğlundan olimpiyatlara katılacak milli güreşçilere destek ziyareti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli güreşçileri ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek milli güreşçiler Cenk İldem, Rıza Kayaalp ve Kerem Kamal ile Bolu'da kamp yaptıkları mekanda bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, sporcuların çalışmalarını yerinden takip etti.

Milli sporcularla tek tek ilgilenen Kasapoğlu, teknik ekipten de çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

  • Sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, millilere olan inancını dile getirerek başarılar diledi.

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