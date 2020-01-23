MİLLİ TAKIM

Bakan Kasapoğlu'ndan Şenol Güneş'e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’daki temasları kapsamında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’i ziyaret etti.

Haber Merkezi DHA
Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takımımız EURO 2020'ye katılmaya hak kazanmıştı.

Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takımımız EURO 2020'ye katılmaya hak kazanmıştı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 4. Levent’teki binasında gerçekleştirilen görüşme öncesinde Şenol Güneş, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyete aynı zamanda bir müze niteliğindeki tesisi tanıttı.

Bakan Kasapoğlu, teknik direktör Şenol Güneş ile yaptığı görüşmede A Milli Takım’ın son durumu ve 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

  • Ziyaretin sonunda Şenol Güneş, Bakan Kasapoğlu’na üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım formasını ve A Milli Takımımızın EURO 2020 elemelerinde Fransa ile deplasmanda oynadığı maçın ardından soyunma odasında teknik heyet ve futbolcularla birlikte çektirdiği fotoğrafı takdim etti.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Fenomen simitçi 'sabaha kadar buradayız Ahmet...
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        FLAŞ

        #title#

        #spot#
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.