Bakan Kasapoğlu'ndan Şenol Güneş'e ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 4. Levent’teki binasında gerçekleştirilen görüşme öncesinde Şenol Güneş, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyete aynı zamanda bir müze niteliğindeki tesisi tanıttı.

Bakan Kasapoğlu, teknik direktör Şenol Güneş ile yaptığı görüşmede A Milli Takım’ın son durumu ve 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları hakkında bilgi aldı.