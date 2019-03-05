Bale'in menajeri taraftara çıkıştı: Ayaklarını öpmeliler

El Claisco'da Barcelona'ya 1-0 mağlup olan Real Madrid'de taraftarlar, Galli yıldız Gareth Bale'i performansı nedeniyle ıslıkladı. Eleştirilen hedefindeki Bale için menajeri Jonathan Barnett'ten çarpıcı açıklamalar geldi.

"Yaptıklarından utanacaklar"

Real Madridli taraftarların yaptığının ayıp olduğunu ifade eden Barnett, "Bu taraftarlar önümüzdeki yıllarda Bale’in gollerini alkışlayacak ve yaptıklarından utanacaklar. Ona yapılan terbiyesizlik. Taraftarların onun ayaklarını öpmesi gerekiyor" dedi.