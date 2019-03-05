LA LİGA

Bale'in menajeri taraftara çıkıştı: Ayaklarını öpmeliler

Real Madrid forması giyen Gareth Bale'in menajeri Jonathan Barnett, taraftarın Galli futbolcuya gösterdiği tepkiye sert çıktı. Barnett, "Ona yapılan terbiyesizlik. Bu taraftarların onun ayaklarını öpmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gareth Bale, 2013 yılında 101 milyon euro bonservisle Real Madrid'e transfer olmuştu.

Gareth Bale, 2013 yılında 101 milyon euro bonservisle Real Madrid'e transfer olmuştu.

El Claisco'da Barcelona'ya 1-0 mağlup olan Real Madrid'de taraftarlar, Galli yıldız Gareth Bale'i performansı nedeniyle ıslıkladı. Eleştirilen hedefindeki Bale için menajeri Jonathan Barnett'ten çarpıcı açıklamalar geldi.

"Yaptıklarından utanacaklar"

Real Madridli taraftarların yaptığının ayıp olduğunu ifade eden Barnett, "Bu taraftarlar önümüzdeki yıllarda Bale’in gollerini alkışlayacak ve yaptıklarından utanacaklar. Ona yapılan terbiyesizlik. Taraftarların onun ayaklarını öpmesi gerekiyor" dedi.
  • 29 yaşındaki Gareth Bale, bu sezon eflatun-beyazlı formayla çıktığı 33 maçta 13 gol atarken 5 de asist yaptı.

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