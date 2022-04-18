Balotelli: "Beni hala kötü biriymiş gibi göstermeye çalışıyorlar" Süper Lig'in 33. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0'lık skorla mağlup olan Adana Demirspor'da ilk yarının son dakikalarında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Mario Balotelli sosyal medya hesabından özür dilediği bir paylaşımda bulundu.

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