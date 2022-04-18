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Spor Balotelli "Beni hala kötü biriymiş gibi göstermeye çalışıyorlar"
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Balotelli: "Beni hala kötü biriymiş gibi göstermeye çalışıyorlar"

Süper Lig'in 33. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0'lık skorla mağlup olan Adana Demirspor'da ilk yarının son dakikalarında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Mario Balotelli sosyal medya hesabından özür dilediği bir paylaşımda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balotelli: Beni hala kötü biriymiş gibi göstermeye çalışıyorlar
Mario Balotelli bu sezon 30 resmi maça çıktı ve 13 gol 6 asist yaptı

Süper Lig 'in 33. haftasında Kasımpaşa sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Sami Uğurlu yönetiminde çıkışa geçen İstanbul ekibi, ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor'u 4-0'lık skorla yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Mücadeleye damga vuran isim Balotelli oldu. Yıldız futbolcu ilk yarının son anlarında gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı. Tecrübeli futbolcu bu kartla haftaya oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Orta yuvarlakta topla buluşan Doğucan sağ tarafa hareketlenmek isterken Balotelli, rakibinin bacağına doğru yandan bastı. Bu pozisyon sonrası hakem Kadir Sağlam, İtalyan futbolcuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Mario Balotelli dün oynanan maçın ardından bugün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

  • "Beni hala kötü biriymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Sizi temin ederim ki, bunu başaramayacaklar. Takım arkadaşlarımdan ve Adana Demirspor'dan özür dilerim."
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