Balotelli İtalya Milli Takımı'nın formasını tekrar giyebilir

Balotelli, Adana Demirspor ile 20 resmi maça çıktı ve 8 gol atıp 4 de asist yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, iddialara göre formasını giydiği İtalya Milli Takımı'ndan uzun bir aranın ardından davet almak üzere.

Bir kez daha milli formayı giyebilir

İtalyan basınında çıkan haberlere göre İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, yaklaşık 3 yıl aradan sonra Balotelli'yi önümüzdeki milli maç arasında takıma çağıracak. Son olarak Eylül 2018'de İtalya'nın Polonya ile 1-1 berabere kaldığı maçta milli formayı giyen 31 yaşındaki forvet, Mancini ile çok kez beraber çalıştı. İkili daha önce kulüpler seviyesinde Inter ve Manchester City'de de beraberdi.

Balotelli, İtalya Milli Takımı ile ise 36 maça çıkıp 14 gol attı.

Bu sezon Adana Demirspor ile 20 resmi maça çıkan Balotelli, 8 gol atıp 4 de asist yaptı.