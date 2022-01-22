Spor Balotelli İtalya Milli Takımının formasını tekrar giyebilir
FUTBOL FUTBOL

Balotelli İtalya Milli Takımı'nın formasını tekrar giyebilir

Dünya Kupası elemelerinde grubunu ikinci sırada bitirerek finallere doğrudan katılma hakkı elde edemeyen İtalya Milli takımı teknik direktörü Roberto Mancini'nin Balotelli'yi tekrar takıma çağıracağı iddia edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Balotelli İtalya Milli Takımının formasını tekrar giyebilir
Balotelli, Adana Demirspor ile 20 resmi maça çıktı ve 8 gol atıp 4 de asist yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, iddialara göre formasını giydiği İtalya Milli Takımı'ndan uzun bir aranın ardından davet almak üzere.

Bir kez daha milli formayı giyebilir

  • İtalyan basınında çıkan haberlere göre İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, yaklaşık 3 yıl aradan sonra Balotelli'yi önümüzdeki milli maç arasında takıma çağıracak. Son olarak Eylül 2018'de İtalya'nın Polonya ile 1-1 berabere kaldığı maçta milli formayı giyen 31 yaşındaki forvet, Mancini ile çok kez beraber çalıştı. İkili daha önce kulüpler seviyesinde Inter ve Manchester City'de de beraberdi.

Balotelli, İtalya Milli Takımı ile ise 36 maça çıkıp 14 gol attı.


Bu sezon Adana Demirspor ile 20 resmi maça çıkan Balotelli, 8 gol atıp 4 de asist yaptı.

Mario Balotelli için istenen bonservis belli oldu
SPOR
Mario Balotelli için istenen bonservis belli oldu
İlk yarıda tek gol

İlk yarıda tek gol

Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor.
Beşiktaş direklere takıldı

Beşiktaş direklere takıldı

Siyah-beyazlılar iki puanı Malatya'da bıraktı.
10 terörist etkisiz hale getirildi

10 terörist etkisiz hale getirildi

Ekranlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.