Balotelli'nin serbest kalma bedeli belli oldu

Temmuz 2021'de Adana Demirspor'a imza attığından bu yana 31 maçta 18 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Mario Balotelli, transfer döneminin en gözde isimlerinden biri oldu.

4 milyon Euro'ya serbest kalabilir

Yıldız futbolcunun Adana Demirspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ancak kontratta yer alan maddeye göre 4 milyon Euro’ya serbest kalabileceği bildirildi.

Yakın zamanda ismi Süper Lig'den Galatasaray ve La Liga'dan Valencia'nın yanı sıra İsviçre Süper Ligi'nden FC Sion ile anılan Balotelli'nin, çıkış maddesinin kullanılması ve oyuncuyla anlaşma sağlanabilmesi halinde Adana Demirspor'dan ayrılabileceği ifade edildi.

Üç kulüple de ismi anıldı

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Galatasaray'ın Balotelli ile ilgilendiği iddialarından sonra bir açıklama yapan yönetici Erden Timur, oyuncuyla kesin ve net bir şekilde ilgilenmediklerini söyledi. La Liga ekiplerinden Valencia'da teknik direktörlük görevi yapan Gattuso'nun ise yıldız futbolcuyu arayarak, 'Seni takımımda görmek istiyorum' dediği ileri sürüldü. Son olarak İsviçre Süper Lig temsilcilerinden FC Sion'un başkanı Christian Constantin, dış basına yaptığı transfer değerlendirmesinde, "Balotelli ile 10 gündür görüşüyoruz. Gizli kalması için uğraştık ancak bilgi İtalya'da ortaya çıktı. Transferin ne şekilde sonuçlanacağını tahmin edemiyoruz." cümlelerine yer verdi.

"Gitmek isterse gider, kalmak isterse kapımız sonuna kadar açık"

Balotelli'nin sık sık kulüplerin gündeminde olmasından sonra sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ise, oyuncunun kalmak isterse kalabileceğini, gitmek isterse de gidebileceğini açıkladı. Sancak, tam olarak Balotelli'nin ismini geçirmeden 'ima yoluyla' yaptığı paylaşımda, "Evet çok değerli Adana Demirspor taraftarları; Yok bu gidiyor mu, yok bu geliyor mu vs. sorular soruluyor. Şunu ifade etmek isterim ki, kim gitmek istiyorsa gider. Sözleşmesi devam ediyorsa, teklif getirir. Kulüpte uygun bulursa gider. Gidenin yerine en iyisini alırız, gelecek olanı duyururuz. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Hele ki kulübün üstünde kimse olamaz. O yüzden siz rahat olun. Kulüp klişelerden ibaret değil. Değerleriyle, duruşuyla, davranışıyla kendini gösteren ve kurumsallaşandır." ifadelerine yer vermişti.

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Transferini takipçilerine sormuştu

Yıldız futbolcu son olarak, resmi Instagram hesabından yaptığı bir ankette, 'La Liga'ya gitmeli miyim?' sorusunu takipçilerine yöneltmişti. Takipçilerinin çoğunluğu ise ankete 'evet' şeklinde cevap vermiş, daha sonra Balotelli de takipçilerine teşekkür etmişti.