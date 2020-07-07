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Mario Balotelli hangi takıma transfer olacak?

Balotelli'nin yeni takımı şaşırtacak: Yıldız futbolcunun görüştüğü kulüp ortaya çıktı

Brescia'da kadro dışı bırakılan İtalyan futbolcu Mario Balotelli, sürpriz bir transfere imza atıyor. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri Pagniello, Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle görüştüklerini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Balotelli bu sezon Serie A'da çıktığı 19 maçta 5 gol attı.

Balotelli bu sezon Serie A'da çıktığı 19 maçta 5 gol attı.

Fotoğraf: DANIELE MASCOLO / Reuters

İtalya Serie A takımlarından Brescia forması giyen ancak yönetimle yaşadığı problemlerden dolayı kadro dışı bırakılan Mario Balotelli’nin yeni takımı belli oluyor. Yıldız futbolcunun menajeri Morris Pagniello, Arap basınına konuştu.

Arap Körfezi Ligi ekiplerinden Al Sharjah ile görüşme halinde olduklarını bildiren Pagniello, "Müzakereler başladı. Kulüp ilgisini dile getirdi. İlk tercihim Sharjah çünkü yaşam standardı ve kulübün kendisi Birleşik Arap Emirlikleri’nin en seçkinlerinden biri. Yaşam tarzı akıllıca ve kariyeri için bence Sharjah onun için en iyi seçenek olacak" ifadelerini kullandı.

Balotelli'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Balotelli'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

"Mancini onu düşünüyor"

Balotelli’nin, İtalya A Milli Futbol Takımı’nda oynamak istediğini de belirten Morris Pagniello, "Roberto Mancini onu düşünüyor, o hala İtalya’daki en iyi oyunculardan biri. Ona oynadığında doğru ambiyansı verirseniz gol atıyor. Sanırım burada oynamış en büyük isimlerden de biri olacak. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki futbolun böyle bir isme sahip olması çok büyük olacak. Sadece isim için değil, kalite için de geçerli" dedi.

Dünyaca ünlü yıldız golcüye büyük şok: Tesislere alınmadı
Dünyaca ünlü yıldız golcüye büyük şok: Tesislere alınmadı

Serie A ekiplerinden Brescia’da forma giyen İtalyan futbolcu Mario Balotelli, antrenmanlara çıkmayınca Brescia Başkanı Massimo Cellino ile arasında sorunlar yaşamıştı. Bu nedenle de geçtiğimiz günlerde yönetim, Balotelli’nin sözleşmesinin feshedilmesine karar verdi.Kapıdan geri çevrildiBu haberlerin ardından 29 yaşındaki oyuncu, bugün Brescia antrenmanına katılmak üzere tesislere geldi ancak kapıdaki kulüp çalışanıyla konuşan Balotelli, içeri alınmadı. Golcü futbolcu, tesislerden ayrıldığı esnada basın mensuplarına, "Şimdi çalışmak istediğimi söyleyin" dedi.İtalyan basınında yer alan haberlere göre Brescia kulübü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Balotelli’nin iyileştiğine dair maili dün akşam 21.30’da gönderdiğini ancak mesai saatleri dışında olduğu için gerekli iletişimin kurulamadığını belirtti.İtalyanlar yazdı: Balotelli Galatasaray yolunda

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