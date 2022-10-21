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Barcelona rahat kazandı: Lewandowski La Liga tarihine geçti

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında Barcelona, Villarreal'i 3-0 mağlup etti. Maçta iki kez fileleri havalandıran Lewandowski, İspanya ligindeki ilk 10 maçında 10 gol barajına ulaşan ilk futbolcu oldu. Barcelona-Villarreal maçındaki golleri haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Barcelona 3-0 Villarreal maç özeti ve gollerini izle
Lewandowski'nin gol sevinci

Puan tablosunun 2. basamağındaki Barcelona, haftaya 7. sırada başlayan Villarreal'i ağırladı.

Katalan ekibi, Lewandowski'nin 31 ve 35, Fati'nin 38. dakikadaki golleriyle karşılaşmayı kazandı.

Barcelona'nın Polonyalı santrforu Lewandowski, La Liga'daki 10. maçında gol sayısını 11'e yükseltti.

Lewandowski, Brezilyalı Ronaldo Nazario'dan (1996 - 12 gol) bu yana İspanya ligindeki ilk 10 maçında 10 gol barajına ulaşan ilk futbolcu oldu.

Barcelona puanını 25'e çıkarırken, Villarreal 15 puanda kaldı.

Barcelona'nın Villarreal maçındaki golleri:

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