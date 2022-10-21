Barcelona rahat kazandı: Lewandowski La Liga tarihine geçti

Spor

Trabzonspor, Sivasspor’u konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig’in 11. haftasında yarın sahasında Sivasspor’u konuk edecek. Akyazı Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak olan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Kamil Çetin yapacak. Trabzonspor-Sivasspor maçının muhtemel 11'ine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.