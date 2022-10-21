Barcelona rahat kazandı: Lewandowski La Liga tarihine geçti

Puan tablosunun 2. basamağındaki Barcelona, haftaya 7. sırada başlayan Villarreal'i ağırladı.
Katalan ekibi, Lewandowski'nin 31 ve 35, Fati'nin 38. dakikadaki golleriyle karşılaşmayı kazandı.
Barcelona'nın Polonyalı santrforu Lewandowski, La Liga'daki 10. maçında gol sayısını 11'e yükseltti.
Lewandowski, Brezilyalı Ronaldo Nazario'dan (1996 - 12 gol) bu yana İspanya ligindeki ilk 10 maçında 10 gol barajına ulaşan ilk futbolcu oldu.
Barcelona puanını 25'e çıkarırken, Villarreal 15 puanda kaldı.
Barcelona'nın Villarreal maçındaki golleri:
ROBERT LEWANDOWSKI! 🔥🔥🔥🔥🔥 #LaLigaSantander
🎙️@canonduygu
🎙️@parmamaniac pic.twitter.com/hbDGFakNOB
ROBERT LEWANDOWSKI! 🔥🔥🔥🔥🔥 #LaLigaSantander
Robert Lewandowski ile Barcelona skoru 2-0 yaptı! 👀 #LaLigaSantander
🎙️@canonduygu
🎙️@parmamaniac pic.twitter.com/qH0AS3iWH9
Robert Lewandowski ile Barcelona skoru 2-0 yaptı! 👀 #LaLigaSantander
Golü Ansu Fati yaptı ama Torres çalımları ile alkışları topladı! #LaLiga pic.twitter.com/ZxB0htjxHK
Golü Ansu Fati yaptı ama Torres çalımları ile alkışları topladı! #LaLiga pic.twitter.com/ZxB0htjxHK— S Sport (@ssporttr) October 20, 2022