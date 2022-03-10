Barcelona-Galatasaray

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek.
Camp Nou'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23:00'te başlayacak. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.
Barcelona'nın 11'i;
- Ter Stegen, Dest, Araujo, Erick Garcia, Alba, Nico, De Jong, Pedri, Adama Traore, Depay, Torres.
Galatasaray'ın 11'i;
- Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed