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Barcelona-Galatasaray

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona deplasmanına çıkıyor. Mücadelenin canlı skoru, canlı anlatımı ve canlı istatistiklerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barcelona-Galatasaray
Barcelona-Galatasaray

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek.

Camp Nou'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23:00'te başlayacak. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

Barcelona'nın 11'i;

  • Ter Stegen, Dest, Araujo, Erick Garcia, Alba, Nico, De Jong, Pedri, Adama Traore, Depay, Torres.

Galatasaray'ın 11'i;

  • Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed
Barcelonada 11ler belli oldu

Barcelona'da 11'ler belli oldu

​Avrupa Ligi son 16 tur maçının canlı anlatımı için tıklayın.
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